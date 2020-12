Das Misstrauen im Horriwiler Gemeinderat ist gross

Gespannt blickt mancher nach Horriwil und wartet auf eine Auflösung in der Causa Gemeindepräsident versus Gemeinderat. An der von 38 Stimmberechtigten besuchten Gemeindeversammlung wäre Gelegenheit gewesen, etwas Klarheit in der Sache zu bringen. Es dauerte bis ans Ende der Versammlung in der Turnhalle, bis das Thema zur Sprache kam.

Erste aufmunternde Worte waren bei der Verabschiedung von Gemeinderat Alain Hofer (Wegzug) zu hören, der der Gemeinde eine positivere Zukunft wünschte. Aufmunternde Worte, die bei der Verabschiedung von Gemeinderat Peter Loser, der ebenfalls demissioniert hat, in einen Aufruf mündeten. «Es läuft nicht alles, wie es soll. Wirkt dem entgegen.» Womit er die Bevölkerung aufrief, bei den kommenden Gemeindewahlen im April (Gemeinderat) und im September (Gemeindepräsident) mit der Stimme für Klarheit zu sorgen.

Loser war es auch, der ganz am Ende das Wort ergriff und seinem Bedauern Ausdruck verlieh, dass der Gemeinderat seine vor der Versammlung gestellte Anfrage ablehnte. «Der Gemeinderat will an der Gemeindeversammlung nichts zur Causa sagen. Schade. Dabei kann man vieles in den Gemeinderatsprotokollen nachlesen.»