Was sagen die Gemeindepräsidenten von Günsberg und Balm zur Asylunterkunft im Kurhaus Balmberg?

Die Begleitgruppe hat sich sehr bewährt. So hat man schnell erkannt, wer für was zuständig ist. Grosse Probleme haben sich nicht ergeben, kleinere Probleme konnten mit einem Telefongespräch einfach und unbürokratisch erledigt werden.

Persönlich hat es mich sehr gefreut, dass es dank der guten und pragmatischen Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich wurde, das Bistro im Kurhaus die zweite Saison in Betrieb zu nehmen. Dadurch konnten sich die Wintersportler in den letzten Wochen wieder im Kurhaus verpflegen, aufwärmen und die Toiletten benutzen.

Wichtig war die Einsetzung der Begleitgruppe. In der Begleitgruppe nahmen nebst dem Kanton, der ORS (die Betreuungsorganisation), den Gemeinden und der Polizei auch die Nachbarn und die Tourismusakteure Einsitz. Es hat sich bewährt, dass Probleme am runden Tisch direkt mit den betroffenen Personen angesprochen wurden. Auch die Zusammenarbeit mit dem Kanton war für die Gemeinde immer konstruktiv.

Wie hat sich die Situation in der Gemeinde entwickelt?

Pascale von Roll, Gemeindepräsidentin von Balm bei Günsberg

Das Nebeneinander hat sich eingespielt, und das Asylheim ist grundsätzlich kaum ein Thema. Viele der anfänglichen Ängste und Befürchtungen sind nicht eingetreten. Wenn es Probleme gibt, werden diese angesprochen, und es wird eine Lösung gesucht. Alle Involvierten arbeiten sehr konstruktiv, pragmatisch und offen zusammen. Dies schätze ich persönlich sehr. Seit der Inbetriebnahme hat sich die Situation im Asylbereich stark verändert. In den ersten Monaten wurden, wie vom Kanton an der Informationsveranstaltung kommuniziert, vorwiegend Familien mit Kindern im Kurhaus untergebracht. Zur Zeit kommen weniger Familien in die Schweiz, und im Kurhaus sind dadurch mehr Alleinreisende untergebracht. Diese Änderung entgegen der ursprünglichen Kommunikation und im Zusammenhang mit den teilweise negativen Erfahrungen mit den Bewohnern des Bildungsheims – seit Jahren sind im Bildungsheim grösstenteils allein reisende und abgewiesene Männer, Nothilfebezüger vom Kanton untergebracht – hat schon zu Missmut geführt. Die Anwohner fühlen sich nicht ernstgenommen. Für die Gemeinde ist es weiterhin zentral, dass für die im Bildungsheim untergebrachten Personen (Nothilfebezüger) eine neue Lösung gefunden wird. Der Kanton hat uns im Sommer 2017 zugesichert, dass die künftige Unterbringung der Nothilfebezüger in Rahmen der kurz – und mittelfristigen Unterkunftsplanung im Asylbereich geklärt und ein Ersatz für das Bildungsheim gesucht wird.





Thomas Jenni, Gemeindepräsident von Günsberg

Das Nebeneinander hat sich auch bei uns gut eingespielt. Die Ängste und Befürchtungen, welche zu Beginn vorgebracht wurden, sind allesamt nicht eingetreten. Das Asylheim ist im Dorf kein grosses Thema. Anfragen der Bevölkerung kamen keine zu mir. Da wir immer die Informationen auf unserer Website publik gemacht haben, konnte sich die Bevölkerung stets informieren. Meiner Ansicht nach ist eine gute Kommunikation (offen und transparent) das Wichtigste. Die Aussage von Pascale von Roll möchte ich ebenfalls unterstützen. Die Situation im Asylbereich hat sich stark verändert, seit das Kurhaus in Betrieb genommen wurde. Dass nun vermehrt Alleinreisende im Kurhaus untergebracht werden, hat schon zu Missmut geführt. Wir Günsberger fühlen uns da nicht ganz ernst genommen. Mit den Familien im Kurhaus gab es ja kaum Probleme.

Hingegen gaben halt die Alleinreisenden, die abgewiesenen Männer wie auch die Nothilfebezüger im Bildungsheim schon immer wieder Anlass zu Reklamationen. Nicht selten gab es auch Zwischenfälle im Postauto.

Für die Gemeinde Günsberg ist es ebenfalls sehr zentral, dass für die Personen, welche im Bildungsheim untergebracht sind, eine neue Lösung gefunden wird. Das hat uns der Kanton im Sommer 2017 versprochen. Die Unterbringung dieser Personen sei in der kurz- und mittelfristigen Planung

ein Thema und werde neu geklärt. Ein Ersatz werde gesucht.