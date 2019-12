Das gab im April zu reden: Gemeindepräsident findet Goldnuggets in der Emme

Als Tschumi versuchte, die vermeintlichen Scherben aus dem Wasser zu fischen, staunte er nicht schlecht. «Statt der Scherben hatte ich einen kleinen glänzende Kieselstein in der Hand. Ich merke schnell, dass dies ein Goldnugget ist.» Tschumi machte eine Kehrtwende, ging nach Hause, holte Gummistiefel und steig erneut in die Emme. Nach fünf Minuten fand er ein zweites, deutlich kleineres Goldnugget. «Da wurde es mir dann aber doch unheimlich.» Er habe nach Leo gerufen und sei schnurstracks ins Büro marschiert. Dort angekommen, hat er sofort die kantonalen Behörden informiert.

Täglich führt Gemeindepräsident Kuno Tschumi seinen Hund spazieren. Aber den Spaziergang vom letzten Donnerstag wird er wohl nicht so schnell vergessen. «Leo liebt es, in der Emme herumzutollen», erklärt er. Da schon bald Leinenpflicht angesagt ist, liess er seinen Hund am Nachmittag nochmals nahe der Waldegg flussaufwärts planschen. «Plötzlich sah ich es im Wasser glitzern. Ich habe sofort nach meinem Hund gerufen. Ich dachte, es seien Glasscherben im Kiesbett und wollte nicht, dass Leo sich an den Pfoten verletzt.»

Wochenendarbeit für Beamte

Der unerwartete Fund bescherte Bernardo Albisetti (Departementssekretär Bau- und Justizdepartement Kanton Solothurn) und Gabriel Zenklusen (Leiter Abteilung Wasserbau, Amt für Umwelt) Überstunden. Die beiden erklärten den Goldfund kurzerhand zur Chefsache. Sie sahen sich die Sache am Freitagnachmittag noch kurz direkt vor Ort an und beschlossen dann genauere Abklärungen durchzuführen. «Ich war doch etwas irritiert zu Beginn», so Zenklusen. In der Region liessen sich durchaus mit etwas Glück und viel Geduld kleinste Goldflitterchen finden. «Diese wurden mit Geschiebe von den Gletschern her in den Bächen und Flüssen bis ins Mittelland transportiert», erklärt er. Aber kieselsteingrosse Nuggets, das habe er hier bisher noch nicht gesehen. Tatsächlich ist es 22 Jahre her, seit dem bisher grössten Goldfund in der Schweiz. Damals fand ein Hobby-Goldwäscher aus Winterthur ein 123,1 Gramm schweres Goldnugget im Vorderrhein zwischen Disentis und Sedrun im steinigen Ufergelände.

«Da liegt noch mehr»

Bernardo Albisetti und Gabriel Zenklusen sind sich in der Zwischenzeit sicher: Da liegt noch mehr Gold im Bett der Emme. Wieso die Nuggets gerade jetzt an die Oberfläche kamen, darüber können die beiden nur rätseln. Vermutlich kamen sie wegen der Bauarbeiten an und in der Emme an die Oberfläche.