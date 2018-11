Die Lage dieses Grundstücks ist für die Gemeinde äusserst interessant: Westlich stösst es direkt an den Werkhof, nördlich direkt an den Spielplatz auf dem Schulareal. «Auch wenn momentan kein dringlicher Bedarf an Räumlichkeiten besteht, so eröffnet der Kauf Perspektiven», betonte Gemeindepräsident Hans-Peter Berger.

Da das Grundstück mit den drei Liegenschaften zum Verkauf stand, machten sich Gemeinderatsmitglieder in mehreren Begehungen ein Bild vor Ort. Verschiedene Nutzungen könnten zum Thema werden, insbesondere natürlich im Zusammenhang mit dem angrenzenden Schulhaus.

Kurzfristig wird mit der Umsetzung des Schulraumprojekts Stauraum nötig. Mittelfristig wäre beim Jugendtreff Handlungsbedarf absehbar, weil derzeit fraglich ist, ob man in das alte Gebäude auf dem Schulgelände noch investieren möchte. Familienergänzende Tagesstrukturen an idealer Lage könnten längerfristig einmal zum Thema werden. Ebenfalls liegt der Werkhof direkt nebenan, auch dort könnte man künftig froh um Stauraum sein.

Nutzungsmöglichkeiten

Auf dem Grundstück lag die ehemalige Metzgerei. Zum Grundstück gehört das leerstehende Wohn- und Verkaufsgebäude. Die Wohnung im zweiten Obergeschoss ist mit geringem Aufwand als Wohneinheit nutz- oder vermietbar. Jene im ersten Obergeschoss ist sanierungsbedürftig, im Erdgeschoss könnte das ehemalige Verkaufslokal der Metzgerei auch als Lagerraum vermietet werden.