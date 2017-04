Nadelstiche in der Seele

Thema des Abends war das Ansehen des Wasserämter Dorfes. Moderator Thomas Jud von Radio 32 brachte mehrfach das «schlechte Image» zur Sprache – und setzte damit Nadelstiche in die Gerlafinger Seele. Wenger nahm den Ball auf. «Im ganzen Kanton redet man schlecht über uns, obwohl wir hier alles haben. Ich will die Gerlafinger positiver darstellen.»

Der Verkaufsleiter erwähnte die nahe Autobahn, die ihn vor 24 Jahren ins Dorf lockte. Auch die Einkaufsmöglichkeiten und die Schulen seien «top». Den Hebel ansetzen will er beim Steuerfuss. In den vergangenen Jahren habe Gerlafingen 15 von 20 guten Steuerzahlern verloren. Dass zwei von ihnen nach Lohn-Ammannsegg gezogen seien, wo die Belastung tiefer ist, sei bezeichnend. Man hänge am Tropf des Kantons. Fliesse das Manna einmal nicht mehr, sehe es bös aus.

Heri sieht die Attraktivität des Dorfes nicht in erster Linie in einem tiefen Steuerfuss, sondern etwa bei der S-Bahn-Anbindung. Die Aussenwirkung sei inzwischen gut. An eine Steuersenkung sei in den nächsten Jahren, «ohne Lottogewinner», aber kaum zu denken. Trotzdem möchte Heri künftig wieder investieren, etwa in einem Turnhallenbau. Wenger wischte den Wunsch nach einer Turnhalle vom Tisch. «Das ist in den nächsten Jahren kein Thema.» Sparen will er in der Gemeindeverwaltung, die personell eher zu gross sei.

Auch das Sozialwesen könne effizienter geführt werden. Heri rief in Erinnerung, dass die Sozialkosten auf Kantonsebene gebunden seien. «Sonst verstossen wir gegen Gesetze, und das kann ich nicht verantworten.» Der SVP warf er Symptombekämpfung vor. Stattdessen müsse man bei den Ursachen der Sozialkosten ansetzen. Etwa mit der Frühförderung von Kindern mit niedrigem sozialen Status.

Sind Gerlafinger offener?

Mehr als Chance denn als Problem sieht Heri den hohen Ausländeranteil der Gemeinde. In seiner Schulklasse waren 13 Nationen vertreten. «Dadurch sind Gerlafinger offener. Sie merken vielleicht schneller als ein Kind aus Hüniken, dass es auch noch andere Länder gibt als die Schweiz.»