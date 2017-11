Schon im übernächsten Jahr soll das Gelände an der Aare rund um die alte Kläranlage der Öffentlichkeit in Luterbach und Region zugänglich sein. Der Kanton als Bauherr lässt hier in Fortsetzung des bestehenden Uferparks ein vielfältig nutzbares Freizeitgelände entstehen, das in den früheren Klärbecken «wartungsarm», wie Gemeinderat Jürg Nussbaumer festhielt, vielfältige Spielfelder und –plätze nebst Klettermöglichkeiten ansiedelt.

Die ehemalige Kantine wird saniert und in einen Gastrobetrieb mit genügend Parkierungsmöglichkeiten umgebaut. Weiter in die Zukunft hinaus blickt das in der Versammlung genehmigte Räumliche Leitbild. Es skizziert die Entwicklung für die kommenden rund 15 Jahre, in denen Luterbach auf eine rund 4000-köpfige Bevölkerung anwachsen könnte. Nussbaumer erläuterte an einzelnen Beispielen die behördenverbindlichen «Leitplanken» als Start zur bevorstehenden Ortsplanungsrevision. «Das bringt uns alles weiter, denn wir wollen attraktiv bleiben», bekräftigte er.