Laut Steiner müssen dem Gemeindepräsidenten nach der kantonalen Inventarisations-Verordnung die Auslagen, die er in seiner Funktion als Inventurbeamter hatte, ausbezahlt werden. Sie stünden nicht der Gemeinde zu. Grundsätzlich sollten diese Spesen und Auslagen von der Amtschreiberei direkt dem Gemeindepräsidenten zurückvergütet werden. Wieso das in der Einwohnergemeinde Horriwil offenbar anders gehandhabt wird, entzieht sich der Kenntnis von Thomas Steiner.

Steiner bestätigt zudem, dass es in der öffentlichen Rechnungslegung vorgegeben sei, Ausgaben und Einnahmen thematisch geordnet einzubuchen. «Ausgaben im Bereich Wasser oder Abwasser gehören beispielsweise in die Werke, Ausgaben im Bereich der sozialen Wohlfahrt in die Soziale Sicherheit.» Bisher war es zwar in der Gemeinde Horriwil kein Diskussionspunkt, aber wie verhält es sich mit der Tatsache, dass Petra Furrer Spirig, die Aktuarin der Rechnungsprüfungskommission, und Gemeinderat Cyrill Spirig miteinander verheiratet sind? Das sei, so Steiner, allenfalls «etwas anspruchsvoll», aber nach den §§ 112 und 113 Gemeindegesetz besteht für diese Konstellation keine Unvereinbarkeit.

Steiner erklärt ausserdem: «Wegen der vorliegenden Umständen erwägen wir, die Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Horriwil nach deren Eingang auf der Grundlage von § 157 Gemeingesetz noch gesondert zu prüfen.» (rm)