Bereits zum 10.Mal wurde das Kinder Openair in Etziken durchgeführt. Obwohl die Temperaturen auf über 35 Grad kletterten, war das Festzelt gut gefüllt und die Kinder hatten ihren Spass. Als erste Band standen Papagallo & Gollo auf der Bühne. Wie es sich in ihren Kostümen angefühlt hat, sei dahingestellt. Sie schafften es jedenfalls, sich zwischen den einzelnen Stücken umzuziehen, was den Kindern natürlich grossen Spass machte.