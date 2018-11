Seit dem 1. November 2018 leitet Sascha Gäumann das zwölfköpfige Team im Coop Bellach. «Ich freue mich, einen grösseren und topmodernen Laden führen zu dürfen», sagt der 30-Jährige, der zuletzt als Geschäftsführer in der Coop-Verkaufsstelle Luterbach tätig war. Besonders wichtig sei ihm die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden. Er lege zudem Wert auf ein attraktives Sortiment sowie auf einen guten Mitarbeiterzusammenhalt.



Sascha Gäumann steht seit bald 15 Jahren für Coop im Einsatz. Nach der Grundbildung in der Verkaufsstelle Biberist sammelte er in den Coop-Läden Zuchwil, Kriegstetten, Solothurn Rosengarten sowie in Bellach in verschiedenen Funktionen weitere Jahre Berufserfahrung. Es folgte zwischenzeitlich ein Abstecher in eine andere Branche. «Der Kontakt mit den Kundinnen und Kunden fehlte mir dort und so bin ich schließlich zu Coop zurückgekehrt. Denn der Austausch mit den Kunden liegt mir am Herzen», so der neue Geschäftsführer.