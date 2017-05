Der Titel «Go West» prägt das Programm des SongTrain Chors Oberdorf. «Welcome Ladies and Gentlemen. Wir laden Euch ein, mit uns über den Grossen Teich zu kommen – trotz allem», eröffnet Chormitglied und Leiterin Administration Lisa Kölliker den Abend und erntet dafür erste Lacher. Unter der Leitung von Peter Orlando, begleitet von der Hausband unter Bandleader Ueli Steiner, spielt der erste Teil des Konzerts in den Hinterhöfen New Yorks. Das Musical «West Side Story» von Leonhard Bernstein erzählt die Geschichte um zwei Banden in den 1950er Jahren und basiert auf William Shakespeares Drama Romeo und Julia.

Die einheimischen Jets und die immigrierten Sharks streiten um die Vorrechte in ihrem Bezirk. «Die Thematik mit verschiedenen Ethnien hat bis heute nicht an Aktualität verloren», so Lisa Kölliker. Im Zentrum stehen jedoch Tony und Maria, die sich auf den ersten Blick ineinander verlieben, ohne zu wissen, mit wem sie es zu tun haben.