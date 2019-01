Die AS Stuber GmbH bietet vorwiegend klassische Elektrotechnik-Dienstleistungen an und ist seit 2005 erfolgreich im regionalen Markt tätig. Die AS Stuber GmbH wird auch in Zukunft unter eigenem Namen im lokalen Markt auftreten und neu unter der Geschäftsführung der Sergio Lo Stanco Elektro AG in Biberist stehen. Der bisherige Gesellschafter und Geschäftsführer Othmar Stuber zieht sich aus dem operativen Tagesgeschäft zurück, steht jedoch weiterhin beratend zur Verfügung.

Die schweizweit tätige Burkhalter Gruppe war bisher durch die Sergio Lo Stanco Elektro AG in Biberist vertreten. 2013 hatte Burkhalter die Weidmann Elektro AG (Derendingen) übernommen. Die Firma existiert unter ihrem bisherigen Namen als Zweigniederlassung weiter. Stuber+Heiniger wurde am 1. Januar 2014 mit der Sergio Lo Stanco Elektro AG fusioniert und der Standort Lohn-Ammannsegg aufgegeben.

Der Kauf der AS Stuber GmbH ist die 22. Akquisition der Burkhalter Gruppe seit dem Börsengang im Juni 2008. Auch künftig werde man nach weiteren Akquisitionszielen Ausschau halten, heisst es von Burkhalter. (rm/mgt)