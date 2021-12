Bürgergemeinde Langendorf Der einstige Quereinsteiger überlässt das Präsidentenamt einem Insider Nach zwei Legislaturperioden gibt Franz Aebi das Präsidium an den bisherigen Vizepräsidenten, Andreas Walker, ab. Der Wechsel erfolgt auf den ersten Januar 2022.

Alter und neuer Präsident Bürgergemeinde Langendorf treffen sich. Von links: Andreas Walker (neu), Franz Aebi (bisher). Hanspeter Bärtschi

Für Franz Aebi, vorher beruflich im Finanzsektor tätig, waren bei seinem Amtsantritt im Jahr 2013 viele Aufgaben der Bürgergemeinde fremd. So sei er anfänglich froh gewesen um die Unterstützung der mit den Geschäften vertrauten Personen.

Heute bezeichnet er seine Wahl im Rückblick als Glücksfall für ihn selbst. «Ich habe durch das Amt Zugang zu vielen Themen erhalten, die mir sonst verschlossen geblieben wären», so Aebi. Etwa zum Wald oder auch zum Wasser habe er eine tiefere Beziehung erhalten, führt er weiter aus.

Aebi sieht aber auch Parallelen zu seinem alten Beruf. Mit Menschen habe er auch da zu tun gehabt. «Ich habe immer gerne mit Menschen gearbeitet und schätze den direkten Kontakt», erklärt Aebi. Für das Amt liess er sich extra in Langendorf einbürgern.

Ein bekanntes Gesicht

Ganz anders verhält es sich mit dem Bezug zu Langendorf bei seinem Nachfolger, Andreas Walker. Er wurde als Bürger von Langendorf geboren, da bereits sein Vater die Familie einbürgerte. In der Bürgergemeinde aktiv wurde Walker 1996 als Ersatzmitglied des Bürgerrates. Aufgrund einer Vakanz sei er sofort festes Mitglied des Bürgerrates geworden, hält Walker fest. Bis heute hält er Einsitz im Bürgerrat und war lange Mitglied der Forstkommission. Die Spuren der Familie Walker gehen in Langendorf zurück bis in das Jahr 1898, als seine Vorfahren das Maler- und Gipsergeschäft gründeten, welches er in vierter Generation weiterführt.

Verantwortungsvolle Amtsführung

Walker ist sich der Verantwortung bewusst, die auf ihn wartet. Da er schon lange im Bürgerrat sei, kenne er die laufenden Geschäfte. «Trotzdem erfordert das Präsidium mehr Zeit», fügt er an. Eine gute Vorbereitung und inhaltliche Auseinandersetzung mit den laufenden Geschäften sei ihm immer wichtig gewesen, hält er fest.

Unter den laufenden Geschäften, die er übernehmen wird, ist die Sanierung der Wasserschutzzone rund um die Quelle Widlisbach auf Rüttener Boden ein wichtiges Vorhaben. Dabei bestehen bereits Erfahrungen von der Quellensanierung Brüggmoos. Ein Prozess, der etwa 20 Jahre in Anspruch nahm. Auch das Pumpwerk neben der alten Steinsäge muss saniert werden.

Walker betont, dass er nicht alles auf den Kopf stellen werde. Er sagt:

«Es geht nicht darum zu verändern, was gut funktioniert.»

Die Bürgergemeinde sei als Organisation gut aufgebaut und habe keine Mühe, die Kommissionen und Funktionen mit kompetenten Personen zu besetzen.

Eigenständig bleiben

Man hört oder liest immer wieder von Fusionen von Bürgergemeinden mit Einwohnergemeinden oder anderen entscheidenden strukturellen Veränderungen. Für den scheidenden Präsidenten Franz Aebi wie auch Walker ist klar, dass die Bürgergemeinde Langendorf eine eigenständige Organisation bleibt. Dies mit ihren drei Standbeinen Einbürgerungen, Waldbewirtschaftung und der Wasserversorgung. Die Wasserversorgung ist dabei das wichtigste Standbein, welche in Langendorf von der Bürgergemeinde gewährleistet wird.

Während vor acht Jahren mit Franz Aebi ein sogenannter Quereinsteiger kam, wurde diesmal mit der Wahl von Walker bewusst auf einen Insider gesetzt. Aebi bleibt in der Bürgergemeinde weiter aktiv und wird in der Kommission für Öffentlichkeitsarbeit Einsitz nehmen.