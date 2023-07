Badi Solothurn «Frischwasser ist das A und O» – unterwegs mit dem Solothurner Badewasserinspektor

Der Sommer ist da, die Solothurnerinnen und Solothurner zieht es in die Freibäder. Doch was braucht es, um eine Badeanlage in Schuss zu halten? Wie gelangt Harnstoff ins Badewasser und was tun die Badis dagegen? Badewasserinspektor Dominik Pfister erklärt, worauf es ankommt.