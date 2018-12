Die Gemeinde könne daher diese Investitionen tätigen, ohne die Steuern erhöhen zu müssen. Mehr noch, das Ziel, auf Ende der Legislatur die Steuern dem kantonalen Durchschnitt anzupassen, habe nach wie vor Bestand. Das Budget 2019 wurde von den 25 Stimmberechtigten einstimmig gutgeheissen.

Dorf kaum erreichbar

Moniert wurde an der Versammlung, dass während den Stosszeiten ein Erreichen des Dorfes von Solothurn her kaum zu bewerkstelligen sei. Einerseits würden die umliegenden Gemeinden mögliche Ausweichrouten erschweren. Hinzu kämen auch die langen Wartezeiten auf der Ost-West-Achse aufgrund der Barrieren beim Bahnübergang. Diese würde aufgrund der «Halt auf Verlangen»-Situation sogar noch zusätzlich verschärft, da dadurch die Schranken viel zu früh schliessen würden.

Zu Letzterem erklärt Gemeindepräsident Christoph Heiniger, dass der von der Aare-Seeland-Mobil (ASM) angekündigte Viertelstundentakt zwischen Solothurn und Flumenthal Abhilfe schaffen dürfte. Denn dadurch fällt die Option «Halt auf Verlangen» weg. Das wiederum schaffe aber ein neues Problem: Doppelte Schliessungszeiten den ganzen Tag hindurch. Dadurch, so Heiniger weiter, müsse man sich schon Gedanken machen, ob der Bahnhof noch am richtigen Ort stehe. Letztlich würden die Möglichkeiten der Gemeinden, über die Anbindungen der ASM mitzureden, aber eher überschätzt. «Der Kanton ist hier eher der richtige Player», so Heiniger.

Dass sich die anderen Gemeinden gegen Fluchtverkehr schützen, ist für den Gemeindepräsidenten zwar ebenfalls unschön, aber durchaus nachvollziehbar. Denn Flumenthal würde nicht anders handeln. «Wenn beispielsweise die hintere Riedholzkreuzung saniert wird, werden auch wir dafür sorgen müssen, dass der Verkehrsfluss nicht durch unser Dorf geht», erklärt Heiniger. Zur Verkehrssituation im Allgemeinen pflichtet Heiniger bei, dass die Strassen unbestritten voll seien. Allerdings: «Was wir hier in der Region in Sachen Verkehr erleben, ist nicht das Ende der Fahnenstange», so der Gemeindepräsident. Im Vergleich zu Zürich, Zug oder Luzern sei dies geradezu flüssiger Verkehr. Zudem dürfte sich die Situation zukünftig eher noch verstärken. Schliesslich steht eine Vielzahl an Verkehrsprojekten an, welche die Region zusätzlich enorm belasten werden.