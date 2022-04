Baum statt Feier

Der Natur- und Vogelschutzverein Bucheggberg feiert dieses Jahr seinen 75. Geburtstag. Der Vorstand hat beschlossen, statt einer grossen Feier eine eher nachhaltigere Aktion im Bezirk Bucheggberg zu machen. Er hat jeder der Gemeinden ein Geschenk in Form eines Lindenbaums inklusive Informationstafel angeboten.

Fünf Gemeinden haben sich gemeldet. Am 2. April wurden die Bäume in den Gemeinden Messen und Unterramsern gepflanzt. Am 22. Oktober folgen die Baumpflanzaktionen in Buchegg, Lüterswil/Gächliwil und in Lüsslingen/Nennigkofen. (mgt)