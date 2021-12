Bucheggberg Die Brautschau lief bisher gar nicht schlecht: Lüterswil sucht Gemeinde zum Fusionieren Mögliche Bräute werden auf Herz und Nieren geprüft und an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung im Frühling vorgestellt. Mehrere Nachbargemeinden können sich eine Fusion vorstellen.

Der Ortseingang von Lüterswil. Bruno Utz

«Die Arbeitsgruppe Fusion hat gute Arbeit geleistet», lobte Vizegemeindepräsident Roger Mathys an der Gemeindeversammlung Lüterswil-Gächliwil. Sie bekam spontanen Applaus von den 70 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Nachdem alle Bucheggberger Gemeinden angeschrieben worden waren, zeigten sich Buchegg, Biezwil, Schnottwil und Messen bereit, ein Zusammengehen mit Lüterswil-Gächliwil in Erwägung zu ziehen.

Die fünf Mitglieder der Arbeitsgruppe präsentierten nun eine Auslegeordnung der Fakten, die für oder gegen eine Fusion mit diesen Gemeinden sprechen. Beachtet wurde die bereits bestehende Zusammenarbeit in Sachen Schule, Zivilschutz oder Sozialwesen. Gemeinsamkeiten wie Infrastruktur für Wasser, Abwasser und Strom wurden aufgelistet. Wohnmöglichkeiten und erschlossene Baureserven, Einwohnerzahl, vorhandene Vereine und Festivitäten flossen ebenfalls in die Betrachtung ein. Vreni Bieri hatte Zahlen über Vermögen, Investitionen, Steuersatz oder Selbstfinanzierungsgrad zusammengetragen. Diese Auflistung solle keineswegs eine Rangliste sein, betonte Carmen Pfister. Es seien vorerst nur Fakten, die es zu berücksichtigen gäbe.

Mathys ist es wichtig, das Thema transparent zu halten. Deshalb findet am 23. März 2022 eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt. Dabei wird das Stimmvolk über zwei Dinge abstimmen können. Nämlich Fusion ja oder nein, und Fusion mit welchen Gemeinden. An dieser Versammlung werden weitere Fakten präsentiert und Fachleute werden dem Stimmvolk Red und Antwort stehen.

«Es wurde vorsichtig budgetiert»

Finanzverwalterin Beatrice Wüthrich von der KMU Treuhandpartner AG präsentierte das Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von 173 135 Franken und Nettoinvestitionen von 10 000 Franken. «Es wurde vorsichtig budgetiert», sagte Wüthrich. Die Einwohnerzahl habe zwar zugenommen, aber die Auswirkungen von Corona seien schwierig abzuschätzen. Die Tendenz sehe jedoch gut aus, führte Wüthrich weiter aus. Als Investition ist lediglich die Sanierung der Chätschgasse vorgesehen. Die Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung schliessen alle mit einem Defizit ab.

Kirchgemeinde hat irrtümlich zu hohe Zahlungen erhalten

In den letzten Jahren sind immer wieder Stimmen aus dem Volk laut geworden, die Rechnung sei nicht sauber geführt. Die Finanzverwalterin ist dieser Sache nachgegangen und hat die Buchhaltung von 2009 bis 2019 akribisch durchleuchtet. Sie stellte fest, dass der Ortsteil Lüterswil der Kirchgemeinde Oberwil in dieser Zeit insgesamt 369'000 Franken zu viel bezahlt hat. Man habe diese Sachlage mit dem Amt für Gemeinden (AGEM) besprochen, sagte Roger Mathys und suche nun eine für beide Seiten einvernehmliche Lösung. «Die Kirchgemeinde kann diesen Betrag nicht auf einen Schlag zurückbezahlen». An der Gemeindeversammlung im Sommer werde eine zukunftsgerichtete Lösung aufgezeigt, stellte Mathys in Aussicht.

Unter dem Traktandum Verschiedenes kam die erfolgte Umnummerierung der Häuser zur Sprache. Kurt Egger hatte eine Petition mit 83 Unterschriften gegen diese Neunummerierung eingereicht, welcher jedoch nicht stattgegeben wurde. Egger warf dem Gemeinderat unsauberes Vorgehen und mangelnde Kommunikation vor. Teilweise habe dies mit dem neuen Gemeinderat zu tun, begründete Mathys. Ausser der Gemeindepräsidentin Silvia Stöckli sind alle Mitglieder neu im Amt und waren nicht über alle Fakten informiert. Es habe jedoch bestimmt keine böse Absicht dahintergestanden, versicherte Stöckli.