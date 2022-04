Bucheggberg Delegierte sagen Ja zur schulergänzenden Kinderbetreuung, nun müssen die Gemeinden auch noch zustimmen An der Delegiertenversammlung des Schulverbandes Bucheggberg wurde der Teilrevision der Statuten und dem Reglement für schulergänzende Kinderbetreuung mit grosser Mehrheit zugestimmt. Damit sollen bereits bestehende Angebote nun die rechtliche Grundlage erhalten.

Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung in Messen sind heute im Rahmen eines Pilotprojektes organisiert. Hanspeter Bärtschi

Gut Ding will Weile haben. Im Schulverband Bucheggberg stimmt dieses geflügelte Wort sicherlich, wenn es um die Einführung von Tagesstrukturen geht. Bereits im Sommer 2016 wurde mit einem Mittagstisch in der Primarschule Lüterkofen gestartet. Als Pilotprojekt wurde der Mittagstisch vorerst für ein Jahr genehmigt. An der Delegiertenversammlung des Schulverbandes im April 2017 wurde der Pilot dann um ein Jahr verlängert.

Wiederum ein Jahr später, im April 2018, wurde der Versuch dann auf alle drei Schulstandorte ausgeweitet. Und nochmals ein Jahr später kam als bisher letztes Puzzleteil die Nachmittagsbetreuung in Messen dazu.

Rechtliche Grundlage fehlte

Aber immer wieder kamen aber auch die Mahnrufe aus dem Bezirk, dass die rechtlichen Grundlagen für den Betrieb der schulergänzenden Kinderbetreuung fehlen. Zwei Delegierten ergriffen darum die Initiative, sammelten Unterschriften und stellten einen konkreten Antrag auf Einführung von klar definierten Strukturen für eine freiwillige schulergänzende Kinderbetreuung.

Der Vorstand des Schulverbandes wollte aber nicht eigenmächtig entscheiden und legte das Geschäft vor rund einem Jahr den Delegierten vor. Nachdem diese zustimmten, machte man sich an die Ausarbeitung der Statutenrevision und des Reglementes. Stark involviert war dabei Deborah Petersen, die das Ressort Infrastruktur und Verträge unter sich hat. Beide Papiere wurden den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden zwischenzeitlich zugestellt und am Montagabend den Delegierten zur Genehmigung vorgelegt.

«Mit der Teilrevision der Statuten und dem Reglement für die schulergänzende Kinderbetreuung schaffen wir die gesetzliche Grundlage für das Angebot und legalisieren das, was wir bisher bereits anbieten.»

Ausser der Gemeinde Biezwil, die einen Rückweisungsantrag stellte, unterstützten alle Gemeinden und damit auch der Grossteil der Delegierten die Teilrevision und das neue Reglement. Biezwil wollte zuwarten, bis die Resultate der Überprüfung der Infrastruktur des Schulverbandes vorliegt. Die bisher geleistete Arbeit werde vom Gemeinderat anerkannt, die Durchführung des Mittagstisches werde nicht bestritten, machte der Delegierte der Gemeinde Biezwil deutlich.

Das Reglement muss nun innerhalb von neun Monaten von den Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden genehmigt werden. Erst dann wird es rechtskräftig.

Infrastruktur wird vorgängig überprüft

Tatsächlich genehmigten die Delegierten später auch den Antrag des Vorstandes, dass die Schulinfrastrukturen im ganzen Bezirk überprüft werden sollen. Im Verlauf der Vorbereitungsarbeiten für die Einführung der schulergänzenden Kinderbetreuung habe man gemerkt, dass nicht nur Räumlichkeiten für diese Angebote, sondern auch Räumlichkeiten für den Schulalltag allgemein fehlen. Gruppenzimmer beispielsweise, Lehrerzimmer oder Garderoben. Verbandspräsidentin Verena Meyer meinte dazu:

«Nach 13 Jahren macht es sicher Sinn, die Situation gesamtheitlich zu überprüfen.»

Der Schulverband hat deshalb auch Rücksprache mit dem Regierungsrat genommen, der die Gründung der gemeinsamen Schule seinerzeit verfügt hatte. Laut Verena Meyer ist man bei den kantonalen Behörden offen für eine Überprüfung.

Das Schulhaus Lüterkofen, das 2012 in Betrieb genommen wurde, könnte problemlos erweitert werden. Hanspeter Bärtschi

Die Überprüfung soll durch ein unabhängiges Büro durchgeführt werden. Der Kredit von 48’336 Franken wurde ebenfalls genehmigt. Klar ist heute schon, dass Erweiterungsbauten in Lüterkofen und in Messen möglich wären.

An der Delegiertenversammlung wurde Reto Schluep nacht acht Jahren als Vorstandsmitglied verabschiedet und neu wurde Nathanael Hofer (beide Schnottwil) in den Vorstand gewählt.