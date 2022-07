Bucheggberg Das Wandern ist des Biertrinkers Lust: Erste Bucheggberger Bierwanderung war ein voller Erfolg Die 800 Tickets für die erste Bucheggberger Bierwanderung waren im Nu ausverkauft. Dank wunderbaren Wetters waren nur gutgelaunte und fröhliche Biertrinkerinnen und Biertrinker auf der knapp neun Kilometer langen Wanderroute durch den Bucheggberg unterwegs.

Gestartet wurde auf dem Parkplatz des ehemaligen «Bad Kyburg». Das erste Bier gab es beim Schloss Buchegg. Rahel Meier

Jeweils 50 Personen wurden in einem Slot von 20 Minuten auf die Bierwanderung gelassen. Damit wollte das Organisationskomitee lange Wartezeiten bei den fünf Bierstationen vermeiden. Vor dem Start wurden alle mit einem gläsernen Bierhumpen, einem Kärtchen, das zum Bezug von jeweils drei Deziliter Bier bei jedem Stand berechtigte, und einer Wanderkarte ausgerüstet. Wer wollte, durfte sich auch noch ein Wandersäckli mitnehmen.

Total 800 Bierhumpen warten auf ihre Abnehmer. Rahel Meier

Die Wanderung war sehr gut ausgeschildert - auch mit ein paar Gläsern Bier intus konnte sich niemand verlaufen. Wo eine Strasse gekreuzt werden musste, standen Helferinnen und Helfer, die die Wandernden und den Verkehr im Auge behielten, sodass nichts passieren konnte. Ein Teil der Wanderung war zudem speziell für Eltern mit Kinderwagen und für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer ausgeschildert.

Auch mit dem Rollstuhl und dem Kinderwagen konnte an der Bierwanderung teilgenommen werden. Rahel Meier

Kurt Müller, OK-Präsident, zieht als Fazit:

«Wir wussten, dass wir gut vorbereitet sind. Und wir haben nur positive Reaktionen bekommen. Natürlich hat auch das Wetter mitgespielt.»

Tatsächlich war die Stimmung unterwegs friedlich. Obwohl die Bierwanderinnen und Bierwanderer gestaffelt starteten, kam es an einigen Stationen zu Stau. Was aber niemanden störte. Vielmehr überwog die Freude, dass im Bucheggberg wieder einmal ein grösserer Anlass durchgeführt wurde. Viele begrüssten Kollegen, die sie schon länger nicht mehr gesehen hatten.

«Heimspiel» für das Buechibärger Bier. Rahel Meier

An jeder der fünf Stationen gab es genügend Schattenplätze, an denen man sich hinsetzen konnte. So sass man plötzlich neben wildfremden Menschen und begann ein Gespräch über den Bucheggberg und die Biersorten, die man testen konnte. Für Verpflegung war ebenfalls gesorgt. Bei jedem Stop war zudem ein Brunnen zu finden, an dem man sich kühlen und die Bierhumpen ausspülen konnte.

Brunnen zum Ausspülen der Bierhumpen. Rahel Meier

Insgesamt waren rund 80 Helferinnen und Helfer der Trägervereine EHC Bucheggberg, Butterlan und Pro Buechibärg im Einsatz. Die Brauereien - Hübelibier Schnottwil, Granicum Grenchen, Buechibärger Bier, Öufi Solothurn und Chrüpfe Bier Oberwil - setzten grösstenteils eigene Leute an, die am Stand mithalfen.

Ein Teil des Teams der Brauerei Granicum aus Grenchen. Rahel Meier

Obwohl das Positive überwiegt, sieht Kurt Müller aber auch noch Verbesserungspotenzial. Mit den Verpflegungsmöglichkeiten hätte sich das OK etwas verschätzt. Vor allem am Endtreffpunkt in Lüterkofen kam es zu längeren Warteschlangen. Daraus müsse das OK lernen. Darf man sich also auf eine Fortsetzung freuen? Müller meint vorsichtig, dass man zuerst die nächste OK-Sitzung abwarte und das finanzielle Ergebnis:

«Die Organisation und die Durchführung ist ein Riesenaufwand. Bei aller Freude darf man das nicht unterschätzen.»

16 Bilder 16 Bilder Start beim ehemaligen «Bad Kyburg». Rahel Meier

Die Bierwanderinnen und Bierwanderer schätzten diesen Aufwand. Viele blieben am Endpunkt der Bierwanderung bei der Mehrzweckhalle in Lüterkofen noch sitzen und liessen den Tag gemütlich ausklingen. Dort schenkten alle beteiligten Brauereien nochmals ihr Helles aus. Zudem gab es auch noch musikalische Unterhaltung mit den Ländlergiele Hubustei.