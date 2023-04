Buchegg Schwimmbad Mühledorf: Rechtzeitig zum Start der Badesaison eine neue zusätzliche Bademeisterin gefunden Der Gemeinderat von Buchegg hat auf Vorschlag der «Arbeitsgruppe Bademeisterwahl» Manuela Christen gewählt.

Der nun bereits mehrere Jahre angestellte Hauptbademeister Ralf Wiedemann wird auch in der Saison 2023 seine Arbeit in gewohnter Manier weiterführen. Er wird mit einer neuen stellvertretenden Bademeisterin Manuela Christen ergänzt, schreibt der Gemeinderat Buchegg in einer Mitteilung. Manuela Christen ist aus Lohn-Ammannsegg und wird ihre Aufgaben in einem Teilpensum von 40 Prozent ausüben.

Die Arbeit als Bademeister oder Bademeisterin erfordert sowohl körperliche Fitness, als auch fachliche Kompetenz im Bereich Badewasserdesinfektion. Zudem braucht es für den Betrieb der Chlorierungs- und Filteranlage in Mühledorf auch technisches Flair, um die teils mechanisch anspruchsvollen Anlagen bedienen zu können. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass Manuela Christen durch die Einarbeitung ihres Kollegen schnell die nötigen Kompetenzen erwerben wird. Die geforderte schwimm- und rettungstechnische Ausbildung wird sie wenn möglich bis zum Saisonstart im Mai 2023 nachholen.

Der Gemeinderat hoft auf eine gute Zusammenarbeit auch mit den Mitgliedern des Vereins «Badi-Beizli». Der Betrieb des «Badi-Beizli» durch den Verein könne nach einigen Betriebsjahren als sehr erfolgreich beurteilt werden. (mgt)