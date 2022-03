Buchegg Aetigkofen fällt weg: Die Spielplätze sollen neu in Hessigkofen und in Mühledorf realisiert werden Der Gemeinderat ist dem Antrag der Arbeitsgruppe Spielplätze gefolgt. Der Spiel- und Begegnungsplatz und der Pump-Park sollen ebenfalls getrennt erstellt werden.

Möglicherweise kehrt auf dem alten Spielplatz in Hessigkofen bald wieder Leben ein. Hanspeter Bärtschi

Die Arbeitsgruppe Spielplätze hat weitere Standorte evaluiert, nachdem gegen die Realisierung eines Sport-, Spiel- und Begegnungsplatzes und den ebenfalls geplanten Pump-Track in Aetigkofen Einsprachen eingingen. Konkret geprüft wurde die Kohlgrube im Mühledorf. Trotz der Schutzzone für die St.Margarethenquelle könnte dort ein Spielplatz gebaut werden.

Auch der Fussballplatz, der nördlich vom ehemaligen Schulhaus in Hessigkofen liegt, wurde überprüft. Die heutigen Eigentümer des alten Schulhauses stünden einem solchen Projekt positiv gegenüber und könnten sich auch vorstellen, den heutigen Spielplatz südlich des Gebäudes zur Verfügung zu stellen oder an die Gemeinde zu verpachten.

Auch die Jugendlichen haben Wünsche

Die Arbeitsgruppe hat zudem zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen des Jugendprojektes «engage» der Wunsch nach einem Skater-Park geäussert wurde. Ein solcher Park könnte nach Ansicht der Arbeitsgruppe an beiden Standorten realisiert werden.

Die Arbeitsgruppe hat dem Gemeinderat nun vorgeschlagen, auf die Projekte in Aetigkofen zu verzichten und die Standorte in Hessigkofen und Mühledorf weiter zu verfolgen. Die Arbeitsgruppe schlägt zudem vor, die beiden Projekte getrennt zu realisieren.

Angebote örtlich trennen

Der Spiel- und Begegnungsplatz soll im östlichen Teil der Kohlgrube in Mühledorf erstellt werden; der Pump-Park nördlich des alten Schulhauses auf dem Fussballfeld der Gemeinde. Zudem soll überprüft werden, ob der Skater-Park allenfalls auf dem Grundstück in Hessigkofen realisiert werden könnte.

Der symbolische Spatenstich für den Beginn der Bauarbeiten rund um das alte Schulhaus in Aetingen. Hanspeter Bärtschi

Der Gemeinderat hat zudem Gemeindepräsidentin Verena Meyer und Gemeindeschreiberin Daniela Seiler ermächtigt, die amtlichen Dokumente, die für den Verkauf des Schulareals in Aetingen nötig sind, zu unterzeichnen. Es gibt bereits einen Vorvertrag mit dem Handwerkerkonsortium, das die Arbeiten in Aetingen durchführt. Der Kaufpreis von 1,2 Mio. Franken wurde an der Gemeindeversammlung im Dezember 2019 genehmigt.

Möglichkeit, Flüchtlinge unterzubringen?

Die Gemeinde Buchegg spendet vorläufig nicht via Glückskette für die Ukraine. Gemeindepräsidentin Verena Meyer macht aber deutlich, dass es bei diesem Entscheid nicht um das Geld geht:

«Wir wollen zuerst mit grösseren Liegenschaftsbesitzern in der Gemeinde das Gespräch suchen und sehen, ob wir Möglichkeiten haben, allenfalls Flüchtlinge unterzubringen.»

Möglicherweise werde das Geld dann für die Unterbringung vor Ort eingesetzt statt gespendet.