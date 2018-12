«Brauchen wir in Deitingen weitere eltern- und schulergänzende Betreuungsangebote für Kinder im Vorschul- und im Schulalter?» Diese Frage beschäftigte den Gemeinderat an seiner letzten Sitzung. Das Thema war von Franziska Sterchi-Jäggi (CVP, Ressortleiterin Soziales und Gesundheit) aufgenommen worden. In Deitingen gibt es heute eine Kindertagesstätte mit 24 Betreuungsplätzen und eine Spielgruppe für drei- bis vierjährige Kinder. Im Dorf eher wenig bekannt sei das Angebot des Tageselternvereins, so Sterchi-Jäggi. Fehlen würden heute ein Schülerhort, ein Mittagstisch sowie eine Aufgabenhilfe. Gute Betreuungsangebote könnten durchaus auch ein Standortvorteil für eine Gemeinde sein. Nicht nur die Frage, welche Angebote für Deitingen nötig wären, sollte geklärt werden. Es gebe auch diverse Möglichkeiten, wie eine Gemeinde ergänzende Angebote unterstützen könne. Das eine sei das direkte Finanzieren von Institutionen oder das Ausrichten einer Defizitdeckungsgarantie. Dann werde in aller Regel eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Möglich wäre es auch Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Eine andere Variante wäre, die Eltern mit dem Ausstellen von Betreuungsgutscheinen zu unterstützen. Franziska Sterchi wollte vom Gemeinderat wissen, ob er bereit sei, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich des Themas annimmt.

Einigkeit in der Runde

Der Gemeinderat war sich im Grundsatz schnell einig. Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung sei ein Bedürfnis. «Die Nachfrage nach Betreuungsangeboten steigt. In vielen Gemeinden um uns herum wird ein Angebot aufgebaut», so Gemeindepräsident Bruno Eberhard (CVP). Benedikt Meier (FDP) unterstützte die Idee, eine Arbeitsgruppe einzusetzen. Dabei müsse ein möglichst breites Spektrum abgedeckt werden und auch die bestehenden Institutionen eingebunden werden. «Ich frage mich beispielsweise, was passiert, wenn der Spielgruppe das heutige Lokal gekündigt wird. Wo könnte sie dann hin?» Jürg Schärli sprach für die CVP-Fraktion, die der Meinung ist, dass die Abklärungen nötig sind. «Wir fragen uns aber, wie gross die Arbeitsgruppe sein soll.» Zudem möchte Schärli definieren, welche Abklärungen getroffen werden. Daraus lasse sich dann auch ableiten, wie viele Sitzungen es brauche und in welcher Höhe das Sitzungsgeld ausfalle.