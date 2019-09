Am Mittwoch gab die Polizei bekannt, dass der Grund für das verheerende Feuer vom 24. Juli 2019 in Aetingen auf einen technischen Defekt an einem Golfcart-Ladekabel zurückzuführen ist. Der Schaden: Mehrere Millionen Franken. Damals verloren zahlreiche Golfer ihr Equipment. Zudem fehlten damit Umzieh- und Duschmöglichkeiten für die Kunden und Gäste.

Die Betreiberin reagierte schnell. Bereits 60 Stunden nach dem Brand standen den Mitgliedern und Gästen ein Provisorium zur Verfügung. «Das Provisorium umfasst je zwei Garderoben- und Duschcontainer sowie eine Toilettenanlage», erklärt Daniela Lüpold, Mediensprecherin der Migros Aare. Dem Unternehmen gehört der Golfplatz.