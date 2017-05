Rund 60 Prozent des Umsatzes macht die BLS in Biberist und Gerlafingen mit dem Personen- und dem Transitgüterverkehr. Der Güterverkehr der Stahl Gerlafingen AG macht 25 Prozent aus, die Hiag nützt den Gütertransport ebenfalls. «Die Gleisanlagen sind nicht mehr zeitgemäss», so Bobak. So würden die Weichen noch alle von Hand bedient. Nach dem Umbau werde alles ferngesteuert und die Gleise seien besser auf die hohen Tonnagen im Gütervekehr ausgerichtet.

Das heisst auch, dass der Schalter verschwinden und es nur noch einen Billettautomaten geben wird. Die heutigen Perrons für den Personenverkehr seien zu wenig hoch und zu wenig lang. Die BLS investiert laut Bobak gegen 30 Mio. Franken in die Sanierung der Anlage. Das Geld fliesst zu 100 Prozent in die bahnbetrieblichen Anlagen. Für die nicht bahnbetrieblichen Anlagen, den Bahnhofplatz beispielsweise , ist kein Geld vorgesehen.

Das erstaunte und frustrierte einige Gemeinderäte dann doch. «Eigentlich müsste es doch im Sinn der BLS sein, den Bahnhof attraktiver zu gestalten. Heute sieht er wirklich schlecht aus», meinte etwa Tobias Weiss (SP). «Aber ich habe das Gefühl, dass es bei diesem Projekt nur um die Bahninfrastruktur geht.»

Markus Dick (SVP) erklärte, dass gerade dieser Teil Biberists unterentwickelt sei, und man das Areal grossflächiger ansehen und etwas Gutes daraus machen müsste. «Offenbar will die BLS einfach nur schnell durchfahren können.» Bemängelt wurde auch der Fahrplan. Wer nach Solothurn fahre oder von Solothurn aus die BLS nützen wolle, habe schlechte Verbindungen. Auch seien die Barrieren der BLS verhältnismässig länger geschlossen, als die anderer Linien.

Im Nachgang zur Präsentation erteilte der Gemeinderat der Bau- und Werkkommission den Auftrag aufzulisten, was man sich von der BLS wünsche. Diese möchte das Projekt schon in einem Jahr auflegen. «Viel Zeit bleibt uns nicht», so der Tenor im Gemeinderat.

