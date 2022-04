Biberist Das Seilziehen um das Schlösschen Vorder-Bleichenberg ist noch nicht beendet Im Schlösschen diskutierte der Gemeinderat dessen Zukunft. Im Visier hat er das Baurecht für das Gebäude, das aktuell die Moos-Flury-Stiftung besitzt.

Bleibt das Baurecht am Schlössen bei der Moos-Flury-Stiftung oder geht es an die Gemeinde Biberist? Urs Byland

Der Rahmen für das Seilziehen rund um das Schlösschen Vorder-Bleichenberg hatte vielleicht eine wohltuende Wirkung. Landschaftsbilder, Akte oder Blumenbilder hängen an den Wänden im grossen Saal des Schlösschens, Werke aus der Sammlung der Moos-Flury-Stiftung, und bieten den Betrachterinnen und Betrachtern Wohlgefallen.

Hierhin pilgerte der Gemeinderat für seine Sitzung, in der es zur Hauptsache um die Frage ging, ob der Gemeinde das Baurecht am Schlösschen übertragen werden soll, oder ob es weiterhin bei der Moos-Flury-Stiftung bleibt. Über allem steht aber, was Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann eingangs sagte: «Das Schlösschen ist ein Leuchtturm von Biberist. Wir wollen kein ‹totes› Schlössli.»

Seit bald 50 Jahren ist die Stiftung Baurechtsnehmerin

Das Schlösschen gehört dem Kanton. Das Baurecht wurde 1970 der Gemeinde übertragen. Gleichzeitig ging die Bildersammlung des Mäzens und Bauingenieurs Fritz Moos in den Besitz der Gemeinde über, woraus die Moos-Flury-Stiftung entstand, benannt nach Fritz Moos und seiner Frau Erika Moos-Flury.

Die Gemeinde restaurierte das Schlösschen als künftige Heimat der Bildersammlung in einem grossartigen Akt mit Frondiensten der Bevölkerung und finanziellen Beiträgen des Gewerbes und des Kantons. Schliesslich wurde das Baurecht der Moos-Flury-Stiftung übertragen.

Nun will der Gemeinderat das Baurecht zurück. In den Sinn gekommen ist dies dem Gemeinderat in der Budgetdiskussion über die Beiträge für den Betrieb und den Unterhalt des Schlösschens. Warum soll die Gemeinde Beiträge an den Unterhalt eines Gebäudes leisten, das nicht im Besitz der Gemeinde ist, lautete die Begründung.

Während die Unterhaltsbeiträge (jährlich rund 70'000 Franken) gestrichen wurden, ging der Betriebsbeitrag (20'000 Franken) durch, mit dem Hinweis, dass sonst der Schlosswart nicht bezahlt werden könnte.

Ein eigentlich positives Ansinnen verursacht Sorgenfalten

Es ging dem Gemeinderat nicht ums Sparen. Das Budget prognostiziert einen Ertragsüberschuss von 600'000 Franken. Man wollte die – manchen Gemeinderäten möglicherweise – labil erscheinende Situation festigen, die Zukunft des Schlösschens auf sichere Beine stellen, den Unterhalt des Gebäudes für alle Zukunft sichern und nicht bei jedem Budget diesen Unterhalt hinterfragen müssen, weil das Gebäude nicht der Gemeinde gehört.

Im Saal des Schlösschens verursachten aber diese Gedanken Kopfzerbrechen. Andreas Heutschi, Vizepräsident der Moos-Flury-Stiftung und aus der Familie Moos stammend, bereitet der mögliche Wechsel des Baurechts Sorge. «Das Dreigespann Gemeinde Biberist, Moos-Flury-Stiftung mit der Bildersammlung und Verein Freunde des Schlösschens Vorder-Bleichenberg ist eine 50-jährige Erfolgsgeschichte.»

Ein Teil des Erfolges, so Heutschi, ist die Organisationsform, die das Schlösschen der Parteipolitik entzog. «Das hat viel Kontinuität gebracht.»

Zur Erklärung: Der Stiftungsrat besteht aus je einem Nachkommen von Fritz Moos sowie von Erika Moos-Flury und dem jeweiligen Gemeindepräsidenten. Der 1972 gegründete Verein der Freunde des Schlösschens organisiert die Anlässe, zur Hauptsache Ausstellungen. Früher hatte der Verein bis zu 800 Mitglieder. Die meisten haben seinerzeit mitgeholfen aus der Beinahe-Ruine wieder ein Schlösschen zu machen. Heute sind es noch 550 Mitglieder.

Im Stiftungsrat ist der Gemeindepräsident in der Minderheit

Ein Wechsel des Baurechts müsse schon gut begründet und im Bewusstsein der ganzen Verantwortung geschehen, bedeutete Heutschi und wies auf die Mehrheitsverhältnisse im Stiftungsrat hin. Auf die Frage von Beat Affolter (SP), der dieses Seilziehen um das Schlösschen mitverursachte, was er denn befürchte, beschied Heutschi: «Dass die Aktivitäten im Haus sich verändern.»

Grund zu dieser Befürchtung gab das vom Gemeinderat entworfene Kurzkonzept für eine künftige Nutzung des Schlösschens. Darin ist von einem Begegnungszentrum die Rede, von einer Erweiterung mit einem historischen Dorfarchiv, einem Dorfmuseum etc.

Ausstellung zum 50-Jahr-Jubiläum der Stiftung. José R. Martinez

«Ein Geschenk für Biberist»

«Da habe ich auch Angst», erklärte Barbara Flury, Präsidentin des Vereins der Freunde des Schlösschens. «Wir haben nicht so viel Platz. Ein Dorfmuseum wäre wie eine Faust aufs Auge. Das sehe ich gar nicht, zumal der grosser Aufwand geleistet werden müsste. Und auch das Richard-Fluri-Legat hat keinen Platz.»

Leidenschaftlich erzählt sie von der Arbeit im Schlösschen, von den Ausstellungen, die weitherum beachtet werden, von der Bildersammlung, die noch zu wenig bekannt ist, aber auch einige Werke von bedeutenden Künstlern beinhaltet, von der Arbeit mit den Schulen Zuchwils und Biberists, von den Workshops, in denen Kunst vermittelt wird, und von den umfangreichen Rahmenanlässen.

Das Schlösschen, so wie es heute funktioniere, sei ein Geschenk für Biberist, das Verhältnis unter den drei Partnern unkompliziert und zielorientiert. Alle ziehen am gleichen Strick. «Falls ihr’s übernehmt, dann warne ich vor den Folgen. Dann hat’s noch mehr Partner, dann braucht’s eine Betriebskommission, die das Programm und Investitionen abspricht.» Und der ehrenamtlich tätige Vereinsvorstand könne nicht noch weitere Aufgaben übernehmen.

«Eigentlich möchte ich es so lassen, wie es jetzt ist»

Die Worte und die Leidenschaft von Barbara Flury zeigten Wirkung. Er sei etwas enttäuscht, meinte Markus Dick (SVP). «Ich kam her, um eine Vorlage einfach durchzuwinken.» Aber nun habe er seine Meinung komplett geändert. «Weil ich hier Herzblut spüre. Das ist etwas vom Wichtigsten für mich. Das überzeugt mich. Eigentlich möchte ich es so lassen, wie es jetzt ist.»

Dennoch kritisierte er ebenso wie zuvor Priska Gnägi-Schwarz (Mitte) mangelnden Austausch. «Ihr seid für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ladet uns doch einmal jährlich ein für eine Sitzung», so Dick.

«Wir wollen so entscheiden, wie es der Stiftung und dem Verein am meisten dient», sagte Albert Wittwer (Mitte), der an diesem Abend auch über seine Demission per 30. April als Gemeinderat informierte. «Aber wenn das zu einer instabilen Situation führen sollte, habe ich Bedenken. Lieber so sein lassen, wie es aktuell läuft.»

Übernahme oder Leistungsvertrag

Wenn die Gemeinde das Schlösschen besitze, dann müsse sie das Haus unterhalten. «Wenn das geregelt ist, dann haben wir einen stabileren Prozess», versuchte Eric Send (Grüne) zu überzeugen.

Die Arbeit des Vereins und der Stiftung werde nicht infrage gestellt, erklärte FDP-Gemeinderätin Sabrina Weisskopf. Aber damit war die Übernahme des Baurechts nicht vom Tisch. Der Gemeinderat einigte sich darauf, zwei Varianten genauer zu analysieren und danach zu entscheiden.

Einerseits die Übernahme des Baurechts, andererseits eine Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Schlösschen, falls das Baurecht bei der Stiftung bleibt. Mit einer Leistungsvereinbarung, so die Idee, sei dem Schlösschen auch gedient.

Dann war das Seilziehen beendet. Es folgte ein Rundgang durch die Ausstellung, und Barbara Flury informierte die Anwesenden über das, was sie in den vergangenen zwei Stunden an den Wänden betrachteten und vielleicht die Emotionen etwas zu dämpfen vermochte.