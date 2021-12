Biberist Neubau der Alterssiedlung ist nicht bestritten, aber Ängste sind trotzdem da Die Genossenschaft «Siedlung Läbespark Biberist» will an der Blümlisalpstrasse neu bauen. Das älteste Mehrfamilienhaus der Alterssiedlung Egelmoos soll rückgebaut und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Bevölkerung ist zur Mitwirkung eingeladen.

Haus Nummer 12 Alterssiedlung Egelmoos Hanspeter Bärtschi

Zur Genossenschaft Siedlung Läbespark gehören vier Hauptgebäude und zusätzliche Nebengebäude an der Blümlisalpstrasse. In den Häusern wohnen rund 100 Menschen. Die Gebäude stammen aus den Jahren 1969 bis 1995 und sind zum Teil in die Jahre gekommen. Das Gebäude Nr. 12 könne nicht mehr sinnvoll saniert werden und soll deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Dafür wurde ein Gestaltungsplan erarbeitet, der Anfang 2022 öffentlich aufgelegt werden soll.

Areal wird verdichtet und aufgewertet

Nicht nur das Gebäude Nr. 12 wird neu gebaut, der Gestaltungsplan sieht eine Aufwertung des gesamten Areals vor. Der bisherige Parkplatz wird zu einer Piazza umgewandelt und zur Visitenkarte für die Alterssiedlung. Der parkartige Charakter des Innenhofs wird verstärkt, neue Fusswegverbindungen wie zum Beispiel der Zugang zum Kindergarten Egelmoos vernetzen das umliegende Quartier und schaffen für die benachbarten Anwohner einen Mehrwert. Das Restaurant Pintli wird in den Neubau integriert, der Neubau erhält zudem eine Einstellhalle.

Neuer Name Aus Alterssiedlung wird «Läbespark» Die Genossenschaft Siedlung Läbespark gibt es seit dem Jahr 1969. Es handelt sich dabei um die bisherige Genossenschaft Alterssiedlung Biberist, der die vier Gebäude der Alterssiedlung Egelmoos gehören. Der Zweck der Genossenschaft ist nach wie vor derselbe: Förderung und Beschaffung von preisgünstigen Wohnungen im Miet- und Eigentumsverhältnis auf gemeinnütziger Grundlage im Sinne des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG). Die Tätigkeit der Genossenschaft ist nicht gewinnstrebig. Sie bezweckt insbesondere, betagten Einwohnern von Biberist preiswerte Wohnungen zu beschaffen. Ausserdem kann sie den Bau und Betrieb von Alters- und Pflegeheimen für Betagte aufnehmen. Die Genossenschaft kann Liegenschaften an- und verkaufen, Baurechte erwerben und errichten. (rm)

«Es geht hier und heute nur um die Mitwirkung beim Gestaltungsplan», erklärte Uriel Kramer (Präsident Bau- und Werkkommission) den anwesenden Interessierten zu Beginn der Mitwirkungsveranstaltung. Das Baugesuch, in dem Details geregelt werden, werde erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Das Ziel des Gestaltungsplanes sei es, die Neubauten optimal in die Umgebung und die Landschaft einzupassen. Die Grundlage dafür sei in einem Studienauftrag erarbeitet worden.

Die vier Neubauten würden in der Höhe gestaffelt. Es seien Flachdächer vorgesehen, die Fenster seien mehrheitlich raumhoch zu planen. Wichtig sei der Gemeinde auch die naturnahe Gestaltung der Umgebung Es werde zudem Wert auf das Pflanzen neuer Bäume gelegt. «Der neue Platz der entsteht soll halböffentlich und damit auch für die Bevölkerung zugänglich sein.»

Parkplatzproblematik angesprochen

In der Diskussion, die nach der Vorstellung der Pläne folgte, zeigte sich, dass der Neubau als solcher unbestritten ist. Die Anwohner äusserten aber ihre Bedenken. Diese drehen sich unter anderem um das Thema Parkierung. Das Quartier sei schon heute zugeparkt. Jetzt würden neue Wohnungen gebaut, aber in der neu geplanten Einstellhalle gebe es nicht für jede Wohnung einen Parkplatz.

Genossenschaftspräsident Ivo Bracher und die anwesenden Planer beruhigten. «Wir haben mit dem Neubau nicht mehr Wohnungen als jetzt.» Mit der Einstellhalle gebe es aber mehr Parkplätze als bisher zur Verfügung stehen. Erfahrungsgemäss hätten Senioren, die in eine Alterssiedlung ziehen zudem nur noch selten ein Auto. «Im Läbesgarte haben wir heute viele Parkplätze die leer stehen», so Bracher.

Senioren ziehen nicht mehr in das alte Haus

Die Anwesenden nahmen auch zur Kenntnis, dass die Nachbarschaft Mühe hat mit den heutigen Bewohnern im Gebäude. Tatsächlich sind die Wohnungen – in Absprache mit der Gemeinde – heute zum Teil an Asylbewerber, Flüchtlinge und Sozialhilfeempfänger vermietet. «Weil die Wohnungen sehr alt und nicht mehr seniorengerecht sind, finden wir gar keine Senioren mehr, die in die Wohnungen einziehen wollen», so Bracher. Dies werde sich mit dem Neubau sicher ändern. «Die neuen Wohnungen sind hindernisfrei, entsprechen dem heutigen Standard und sind genau auf die Bedürfnisse von Senioren ausgerichtet.»

Der Biberister Gemeinderat hat von der Bebauungsstudie Kenntnis genommen und dem geplanten Vorgehen für die Erarbeitung eines Gestaltungsplanes zugestimmt. Der Baustart ist anfangs 2023 geplant, der Bezug der neuen Wohnungen auf Ende 2024.

Mitwirkungsantworten sollten schriftlich bis zum 22. Dezember an die Einwohnergemeinde Biberist eingereicht werden. Die Unterlagen können auf der Bauverwaltung eingesehen oder verlangt werden.