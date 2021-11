Parteiversammlung Velowege, Integration und Digitalisierung: Biberister SP-Mitglieder erarbeiten Legislaturziele selbst Die SP Biberist hat zu einer besonderen Parteiversammlung eingeladen. In der alten Turnhalle haben sich die Mitglieder getroffen, um die politischen Schwerpunkte der nächsten Jahre zu bestimmen.

Samira Hobi und Franziska Patzen. zvg

Geleitet wurde der Workshop von Samira Hobi und Franziska Patzen. Die beiden Frauen haben die vielen Voten aus der Versammlung auf den Punkt gebracht, sodass am Ende des Workshops die Themen vorlagen, welche die Partei in Zukunft voranbringen will.

Verlangt wird von der Dorfpartei eine Planung von Velo- und Fusswegachsen abseits des Verkehrs und quer durchs ganze Dorf. Auch eine verstärkte Integration von Menschen mit einer Beeinträchtigung und Ausländerinnen und Ausländern ins Dorfleben mittels gezielter Anlässe wurde deutlich unterstützt.

Gemeinde soll digitaler werden

Unbestritten für die SP ist, dass mittelfristig für viele Senioren geeignetere Wohnformen geschaffen werden müssen. Franziska Patzen konnte hier ihre spezifischen Erfahrungen mit Seniorenwohngenossenschaften einbringen und auf die Bedeutung der Unterstützung durch die Gemeinde aufmerksam machen.

Daneben wurden weitere Anliegen aufgenommen: Die Gemeindewebsite soll erneuert und mit direkten Bezahlmöglichkeiten ausgebaut werden. Eine Energiestrategie soll konsequent bei den Gemeindeliegenschaften angewendet werden. Und die Schaffung eines Generationenplatzes auf dem Gustav-Eisenmann-Platz wurde von allen unterstützt.

Auch das Budget wurde kurz andiskutiert

Die Parteimitglieder und Sympathisanten haben zudem Einblick in weitere aktuelle Themen erhalten. Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann hat Auskunft gegeben über die finanzielle Situation von Biberist, das Budget 2022 sowie die Diskussionen zu einzelnen Budgetpositionen im Gemeinderat.

Neben einem Aufruf zu Gunsten der Pflege-Initiative von Paul Flühmann und dem Rückblick zu den Gemeinde- und Kommissionswahlen wurde Rafael Burkhalter als neues Vorstandsmitglied gewählt.