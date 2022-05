Biberist Mann durch unbekannte Täter verletzt – Polizei sucht Zeugen In Biberist wurde am Donnerstagabend ein Mann durch mehrere unbekannte Personen verletzt. Der Mann musste mit einer Ambulanz in ein Spital transportiert werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei der kantonalen Alarmzentrale in Solothurn ging am Donnerstag kruz vor Mitternacht die Meldung von einem verletzten Mann ein, der am Boden in Biberist an der Solothurnstrasse liegt.

Die umgehend vor Ort ausgerückte Polizeipatrouille sowie der Rettungsdienst konnten einen Mann vorfinden, der durch unbekannte Täter tätlich angegriffen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen

Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Regionenposten in Grenchen unter der Telefonnummer 032 654 39 69 zu melden. (mgt)