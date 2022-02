Mit 1,5 Promille: Betrunkene Autofahrerin fährt geradeaus in den Kreisel

Bei einem Selbstunfall beim «LIDL-Kreisel» in Biberist hat sich in der Nacht auf Sonntag ein Auto überschlagen. Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit zeigte sich, dass die Fahrzeuglenkerin den Unfall in alkoholisiertem Zustand verursacht hat.