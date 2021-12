Biberist Grenchnerin übernimmt im nächsten August die Leitung der Biberister Schulen Caroline Schlacher wird ab 1. August 2022 Gesamtschulleiterin in Biberist. Sie übernimmt die Schulleitung von Thomas Weyermann, der pensioniert wird.

Caroline Schlacher. zvg

Der Biberister Gemeinderat hat Caroline Schlacher zur neuen Gesamtschulleiterin der Schulen Biberist gewählt. Sie tritt ihr Amt am 1. August 2022 als Nachfolgerin von Thomas Weyermann an, welcher in den Ruhestand tritt.

Caroline Schlacher (Jahrgang 1974( verfügt über ein Diplom als Sekundarlehrerin der Universität Fribourg sowie einen Master of Advanced Studies in Bildungsmanagement der Pädagogischen Hochschule Zürich. Seit 2015 arbeitet sie im Amt für Volksschulen im Kanton Basel-Landschaft und leitete während fünf Jahren bis zu deren reorganisationsbedingten Auflösung die Abteilung Pädagogik.

Schulleiterin und Klassenlehrperson

Davor war sie als Schulleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung der Sekundarschule Pratteln tätig. Direkt nach ihrem Studium unterrichtete sie zudem mehrere Jahre als Klassenlehrperson. Caroline Schlacher wohnt in Grenchen.

An den Schulen Biberist unterrichten rund 120 Lehrpersonen über 900 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 9. Klasse. Die Sekundarschule führt Biberist gemeinsam mit der Gemeinde Lohn-Ammannsegg. Der Leitung der Schulen Biberist gehören nebst der Gesamtschulleiterin drei Schulleiterinnen an, welche jeweils einem Zyklus vorstehen.