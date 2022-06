Biberist Genusstage im P9 in Biberist: Ein Whiskey oder eine Zigarre – vielleicht aber auch eine Wurst? Am 10. und 11. Juni finden in der P9 Event-Location in Biberist zum ersten Mal die Genusstage statt. Hauptthema der Tage: Neues probieren und sich wohlfühlen können.

Zwei Tage im Zeichen des Whiskeys und der Zigarren finden im Juni in Biberist statt. (Symbolbild) Serghei Platonov

In der Smokerlounge neue Zigarren ausprobieren oder auf einen neuen Geschmack kommen an einem der Whiskeystände. Die Genusstage, die am 10. und 11. Juni in Biberist erstmals stattfinden werden, sollen sich von anderen Veranstaltungen abgrenzen.

Die P9 Event-Location wird immer wieder für grössere und kleinere Veranstaltungen genutzt. Nun auch für die Genusstage, bei denen das Team der Location zu den Organisatoren zählt. Neben dem P9-Team organisiert auch Luc-Oliver Bürki den Anlass mit.

Der gelernte Metzger ist ein begeisterter Fan von Whiskey und Zigarren. In seinem eigenen Unternehmen «Schnapswurst.ch», das auch bei den Genusstagen auftreten wird, produziert er spezielle Fleischkreationen, wie zum Beispiel die Whiskey-Bratwurst oder Whiskey-Roastbeef. «Mir geht es darum, dass die Gäste neue Dinge probieren können», sagt der 40-Jährige über die Genusstage.

Anders als bei anderen Messen gehe es nicht darum, eine reine Verkaufsmesse zu sein. «Die Gäste können sich im Vorverkauf oder an der Abendkasse ihre Tickets kaufen», erklärt Bürki. Speziell im Vorverkauf seien die Kombipakete verfügbar. Dabei handelt es sich um Tickets, die an beiden Tagen gültig sind, jedoch weniger kosten als zwei Eintagestickets.

Probieren, Musik hören und sich wohlfühlen

«Ein Grossteil der Veranstaltung wird draussen stattfinden, wie etwa der Foodbereich und die gedeckte Smokerlounge», sagt Bürki. Einzig die Whiskeystände seien im Innenbereich untergebracht. «An beiden Abenden werden Livebands spielen, einmal eine keltische und einmal eine, die Blues spielt», erklärt der 40-Jährige.

Dabei soll die Liveband allerdings nicht die Hauptattraktion sein, denn es gehe hauptsächlich darum, Neues zu probieren. Einige der Aussteller würden spezielle oder neue Produkte vorstellen, sagt er. Zu den Ausstellern werden, neben der Schnapswurst, auch der Foodtruck vom Rock Eat & Roll gehören. Für ein ausreichendes Whiskeyangebot sorgen drei Whiskeystände. Um Zigarren wird sich die Finest Import GmbH kümmern und für einen stärkenden Kaffee die Markawa aus Biel.