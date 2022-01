Biberist Gemeinderat fällt Grundsatzentscheid: Kinder sollen langfristig in anderen Räumlichkeiten betreut werden Die Räumlichkeiten in denen der Kinderhort und der Mittagstisch in Biberist heute untergebracht sind, sind nicht ideal. Zudem ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder grösser als das heutige Angebot. Langfristig soll die Stiftung Kids&Teens ihr Angebot an einem Ort zusammenführen können.

Seit dem Herbst haben die Spielgruppenkinder und ihre Betreuerinnen in der Villa Giger ein neues Zuhause gefunden. Hanspeter Bärtschi

2021 war für die Stiftung Kids&Teens ereignisreich. Mitte Jahr trat die bisherige Stiftungsratspräsidentin Franziska Rohner zurück. Corona wirbelte die Betreuung der Kinder immer wieder durcheinander und es gab einige Wechsel im Personal. Der Stiftungsrat ist nun aber wieder vollzählig und Raffael Kurt hat das Präsidium der Stiftung übernommen.

Die Stiftung hat sich zudem Unterstützung geholt und Mängel aufgearbeitet, die unter anderem auch von der Stiftungsaufsicht gerügt wurden.

Wie soll die Zukunft geplant werden?

Nach wie vor ist es so, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen grösser ist, als das Angebot. Plätze die frei werden, können sofort wieder mit Kindern aus der Warteliste aufgefüllt werden.

«Welche und wie viele Betreuungsplätze braucht Biberist in der familienergänzenden Kinderbetreuung?»

Diese Frage sei für den Stiftungsrat zentral, erklärte Stiftungsratspräsident Raffael Kurt in der letzten Gemeinderatssitzung. Der Stiftungsrat habe sich in vielen Sitzungen mit diesem Thema auseinandergesetzt.

Stiftungsratspräsident Raffael Kurt. zvg

«Wir haben eine Vision. Wir möchten Kinder ab dem 4. Monat bis Ende Schulzeit gemeinsam unter einem Dach betreuen können».

Die Verwirklichung dieser Vision ist aber nur in neuen Räumlichkeiten möglich. Schon länger ist bekannt, dass die heutigen Räumlichkeiten im Zwischentrakt des Bleichemattschulhauses nicht ideal sind.

Studie rät zum Umzug

Eine Studie bestätigt dies. Sie kommt zum Schluss, dass es zielführender wäre, möglichst rasch einen neuen Standort für die Kinderbetreuung zu suchen oder entsprechende Räumlichkeiten zu erstellen und die bisherigen Räumlichkeiten wieder der Schule zur Verfügung zu stellen.

Die heutigen Räumlichkeiten im Bleichemattschulhaus sind auf drei Stockwerke verteilt. Die Garderoben sind im Untergeschoss, es ist nur eine Toilette vorhanden. Die Räumlichkeiten für die Spielgruppe befinden sich an einem anderen Standort. Für die Einführung einer Kinderkrippe ist am heutigen Standort zu wenig Platz vorhanden, weil rund 80 Kinder den Hort und den Mittagstisch besuchen.

In die Gebäudeplanung mit einbeziehen

Der Gemeinderat nahm den Jahresbericht der Stiftung und die Jahresrechnung mit einem Gewinn von 42'663 Franken zur Kenntnis. Zudem wurde die Arbeitsgruppe strategische Gebäudeplanung nach längeren Diskussionen damit beauftragt, die Ergebnisse der Studie und die Empfehlungen derselben in ihre weitere Planung einfliessen zu lassen.

Eine der nächsten Arbeiten der Arbeitsgruppe ist die Diskussion, wie auf dem Bleichematt- und dem Mühlematt-Areal mehr Platz für die Primarschule geschaffen werden kann. Der Einbezug der Tagesstrukturen in diese Planung mache Sinn, so der Grundtenor im Gemeinderat.

Im Weiteren hat der Gemeinderat Biberist einen Unterstützungsbeitrag von 5000 Franken für das Sterbehospiz Solothurn gesprochen. Der Gemeinderat kann sich ein längerfristiges Engagement vorstellen und will die Verantwortlichen später einmal in eine Sitzung einladen.

einen Beitrag von 1600 Franken für das Hilfsprojekt Duga in Bosnien und Herzegowina gesprochen. Damit können drei Betreuerinnen von handicapierten Kindern eine Weiterbildung zum Thema Psychomotorik besuchen. Das Projekt wurde bereits früher durch die Gemeinde unterstützt.

Schulsozialarbeit ist weiterhin gefragt

Schulsozialarbeiter Michele Foglia präsentierte im Gemeinderat seinen Rechenschaftsbericht. Grundsätzlich seien die Themen in den sechs Jahren in denen Foglia in Biberist arbeitet, ähnlich geblieben. Am häufigsten seien nach wie vor Streitereien zwischen den Kindern.

Mit der Coronapandemie seien neue Aspekte dazugekommen. Es gebe durchaus Kinder, die sich einsam fühlen würden und sich deshalb Rat bei der Schulsozialarbeit suchen.

«Grundlage meiner Arbeit ist, dass Kinder, Eltern und Lehrpersonen mir vertrauen. Zum Glück bekomme ich kaum negative Rückmeldungen.»

Grundsätzlich berät die Schulsozialarbeit Schulkinder, Eltern, Lehrpersonen, führt Einzelgespräche, geht aber auch in ganze Klassen. Im Schuljahr 2020/21 führte Michele Foglia insgesamt 154 Dossiers. 114 resultierten aus Einzelberatungen.