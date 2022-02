Biberist Marode Gebäude auf dem Papieri-Areal sollen bis Ende Jahr rückgebaut werden Mit dem Rückbau diverse Gebäude und Hallen mit rund 250’000 Kubikmeter schafft die Arealbesitzerin Hiag auf dem Papieri-Areal Freiraum für Neuansiedlungen. Mit dem Rückbau wurde bereits gestartet.

Ein Teil dieser Gebäude im Herzen des Papieri-Areales wird rückgebaut. Hanspeter Bärtschi

Die Hiag schafft auf dem Papieri-Areal in Biberist Freiraum für Neuansiedlungen. Dafür sollen diverse Gebäude und Hallen mit rund 250’000 Kubikmeter zurückgebaut werden. Für den geplanten Rückbau erhielt die Hiag kürzlich die Baubewilligung von der Gemeinde Biberist.

Hallen lassen sich teilweise nicht umnutzen

Nachdem in den letzten Jahren eine Vielzahl an Anlagen und Papiermaschinen verkauft wurden, stehen nun diverse Hallen auf dem rund 272'000 Quadratmeter grossen Papieri-Areal für eine Transformation zur Verfügung. Die Gebäudesubstanz ist jedoch vielerorts auf die Papierproduktion ausgelegt und aus diesem Grund lassen sich nicht alle Hallen umnutzen, schreibt die Hiag in einer Mitteilung.

Ersatzneubau mit mindestens 12'000 Quadratmeter

Michele Muccioli, verantwortlicher Arealentwickler bei HIAG erklärt:

«Um jedoch die Chancen von Neuansiedlungen durch zukünftige Mieter zu erhöhen, wollen wir einen Teil des Areals bereits jetzt zurückbauen. Das time-to-market ist bei gewerblichen Entwicklungen entscheidend.»

Die Hiag schafft durch das Projekt ‹Freiraum Mitte› Platz für Nutzer aus dem Gewerbe- und Industriesektor. Durch den Rückbau werden rund 15’000 Quadratmeter Bauland für Produktions- und Gewerbebetriebe bereitgestellt. Der Ersatzneubau weist eine Nutzfläche von rund 12’000 bis 14’000 Quadratmeter auf.

Arbeiten sind bereits im Gang

Die Entsorgung der Gebäudeschadstoffe ist bereits im Gange. Der Rückbau der Gebäude startet per Mitte Februar 2022 und soll bis Ende 2022 andauern. Zuerst werden laut Muccioli die Gebäude entkernt, das heisst Infrastruktur und Gebäudeanlagen rückgebaut. Die Rückbauarbeiten «im grossen Stil», sprich der Gebäude selbst, sind ab zirka Mai angedacht.