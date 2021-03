Biberist Alterssiedlung Läbespark wird erneuert – Wohnungen sollen Ende 2024 fertig sein Die Genossenschaft Alterssiedlung Biberist verbessert mit der geplanten Sanierung die Lebensqualität der rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner: Das Gebäude Nr. 12 wird altersbedingt durch einen Neubau ersetzt und das gesamte Areal aufgewertet. Der Baustart ist Anfang 2023 geplant, der Bezug der neuen Wohnungen auf Ende 2024.

In der Genossenschaft Alterssiedlung wohnen rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner in den vier Hauptgebäuden. Die Gebäude der Alterssiedlung stammen aus den Jahren 1969 bis 1995 und sind zum Teil in die Jahre gekommen. Das Gebäude an der Blümlisalpstrasse Nr. 12 ist das älteste Gebäude der Alterssiedlung und wird ersetzt.

google maps

Nachhaltig geplant

Die Genossenschaft Alterssiedlung hat mit dem Instrument der Bebauungsstudie im Workshop-Verfahren ein Richtprojekt ausarbeiten lassen. Die Auftragnehmer sind phalt Architekten AG und WAM Planer und Ingenieure AG aus Solothurn sowie Neuland ArchitekturLandschaft GmbH aus Zürich.

Begleitet wurde der Prozess von einem Begleitgremium aus Vertretern der Einwohnergemeinde Biberist, der Genossenschaft Alterssiedlung Biberist und verschiedenen Expertinnen und Experten. «Die Ergebnisse dieses qualitativ hochwertigen Prozesses bilden die Grundlage für das Gestaltungsplanverfahren und die weitere Projektierung», heisst es in einer Mitteilung. Die neuen Bauten nehmen die Höhe des alten Gebäudes auf und beinhalten hochwertige, den heutigen Bedürfnissen entsprechende Wohnungen.

Das Beurteilungsgremium und die Gemeinde haben bewusst höhere Varianten als nicht-quartierkonform verworfen und eine Verdichtung bevorzugt. Der Gemeinderat von Biberist hat im September 2020 von der Bebauungsstudie Kenntnis genommen und dem geplanten Vorgehen für die Erarbeitung eines Gestaltungsplanes zugestimmt.

Siedlung Läbespark – die Alterssiedlung von morgen

Aus den verschiedenen erarbeiteten Bebauungs- und Nutzungskonzepten hat das Begleitgremium das Projekt «Staffelung» für die Realisierung ausgewählt. Durch die Staffelung der Gebäudesegmente wird der Strassenverlauf aufgenommen und der Perimeter optimal ausgenützt. Im Neubau sind kompakte Kleinwohnungen nach dem bonacasa-Baustandard geplant.

Der Neubau an der Blümlisalpstrasse 12 (hinten rechts auf dem Areal) nimmt die Ausrichtung des Areals und die Staffelung des Gebäudes von 1982 (hinten links) auf. zvg

Der Wohnungsspiegel sieht vor allem 1.5-Zimmer- bis 3.5-Zimmer-Wohnungen vor. Sämtliche Wohnungen besitzen eine Nasszelle mit Wäscheturm und eine Loggia gegen den parkartigen Innenhof. Die grösseren Wohnungen verfügen zudem über ein Reduit. Im Parterrebereich wird das Restaurant Pintli integriert, welches die soziale Vernetzung fördert.

Mehr Lebensqualität auf dem Areal

Nicht nur das Gebäude Nr. 12 wird neu gebaut, das ganze Areal wird aufgewertet: Der bisherige Parkplatz wird zu einer Piazza umgewandelt und zur Visitenkarte für die Alterssiedlung.

zvg

Der parkartige Charakter des Innenhofs wird verstärkt, neue Fusswegverbindungen wie zum Beispiel der Zugang zum Kindergarten Egelmoos vernetzen das umliegende Quartier und schaffen für die benachbarten Anwohner einen Mehrwert. Das Restaurant Pintli wird in den Neubau integriert, der Neubau erhält zudem eine Einstellhalle.

Ivo Bracher, Präsident der Genossenschaft Alterssiedlung Biberist, ist von den Plänen begeistert: «Die Sanierung der Alterssiedlung Läbespark in Biberist verbessert mit der neuen Piazza und dem parkähnlichen Innenhof die Wohn- und Aufenthaltsqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner. Im Neubau an der Blümlisalpstrasse 12 bieten die Wohnungen den bewährten bonacasa-Komfort und die Gemeinschaftsräume im Parterre schaffen soziale Kontaktmöglichkeiten.» (mgt)