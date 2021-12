Eröffnung Der Coop in Biberist ist jetzt ein Megastore Käse-Häuschen, Frische-Insel, Wein-Cave und Hausbäckerei: All das und vieles mehr bietet der in den letzten Monaten erweiterte Laden.

Geschäftsführer Ricardo Da Silva freut sich auf den neuen Coop-Megastore. Zvg/Ivan Steiner

Geschäftsführer Ricardo Da Silva feiert mit den Kunden und seinem Team den Modernisierungsabschluss. Der Coop an der Hauptstrasse 44 in Biberist sei kaum mehr wiederzuerkennen, schreibt der Detailhändler in einer Medienmitteilung. In den letzten Monaten hat die Detailhändlerin den Supermarkt nach neustem Ladenbaukonzept in verschiedenen Etappen modernisiert und vergrössert. Entstanden sei ein topmoderner Megastore, der mit Holzverkleidungen, einem einzigartigen Ambiente und einem umfassenderen Sortiment besticht.

«Ich freue mich sehr über das Resultat. Wir gehen damit noch mehr auf die Bedürfnisse der Kunden ein und bieten auf über 2700 Quadratmetern ein Einkaufserlebnis der besonderen Art», sagt Ricardo Da Silva, der seit sieben Jahren in dieser Verkaufsstelle tätig ist. Weit über 30'000 Artikel – das sind rund zehn Prozent mehr als bisher – umfasst nun das Sortiment. «Die Kunden finden alles für den täglichen Bedarf sowie lokale Produkte aus der Region Solothurn.» Ausgebaut wurde auch das Angebot an Self-Checkout-Kassen im neu gestalteten Kassenbereich.

Genussvolles aus dem Haus

Mit dem Käse-Häuschen warte ein spezielles Highlight auf die Kundschaft. «Im begehbaren Raum werden über 250 Sorten Käse gelagert, gereift, gepflegt, abgepackt und verkauft», erklärt der Geschäftsführer. Ob ein Stück Greyerzer oder Jura Bergkäse – die Vielfalt ist gross und die von den Kunden gewünschten Portionen werden direkt von den Käselaiben abgeschnitten.

Passend zum reichhaltigen Käsesortiment findet sich im Megastore auch eine grosse Auswahl an schweizerischen und ausländischen Weinen. Im neuen Wein-Cave werden besondere Tropfen angeboten.

Nebst saisonalem sowie regionalem Obst und Gemüse sind neu auch knusprige Köstlichkeiten aus der Hausbäckerei erhältlich. Vor den Augen der Kundinnen und Kunden flechten Bäcker Zöpfe oder stellen Torten her. Auf der gegenüberliegenden Frische-Insel bereiten Mitarbeitende Sandwiches, Salate und Pizzen zu. An der bedienten Fleischtheke produzieren die Metzger gar eigene Bratwürste. «Wir haben für alle etwas im Angebot und produzieren vieles direkt im Haus», schwärmt Da Silva.

Vielseitiges Eröffnungsprogramm

An den Eröffnungstagen darf sich die Kundschaft auf zahlreiche Aktivitäten freuen. Von Donnerstag, 9. Dezember bis Samstag, 12. Dezember, gibt es nebst zehnfachen Superpunkten auf das gesamte Sortiment 30 Gratis-Einkäufe zu gewinnen. Am Glücksrad warten attraktive Preise auf die Kundschaft und bei einem Wettbewerb winken fünf Coop-Geschenkkarten im Wert von je 100 Franken. Die Kinder können sich beim Bastelspass oder mit einer Fahrt auf dem Rösslispiel vergnügen.

Auch am Sonntag ist der Coop-Megastore geöffnet – an diesem Tag ist Jamadu vor Ort und ein Ballonkünstler zaubert für die Kleinsten bunte Figuren. «Ein Besuch bei uns lohnt sich auf alle Fälle – mein Team und ich freuen uns, die Kunden im Coop-Megastore Biberist zu begrüssen», so Ricardo Da Silva. (mgt)