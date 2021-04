Sachschaden Brand bei Turnhalle und weitere Vorfälle: Über die Ostertage waren in Biberist Vandalen unterwegs Die Polizei meldet aus Biberist einen Brand bei der Turnhalle Bleichenmatt, der zu beträchtlichem Schaden an der Aussenwand führte, sowie sechs weitere Vorfälle in der Nacht auf Karfreitag und in der Nacht auf Karsamstag. Zudem wurden auch Wahlplakate beschädigt.

Brandschaden bei der Turnhalle Bleichenmatt. Zvg

Nicht alle feierten Ostern in Biberist. Es wurden auch diverse Vandalismus-Vorfälle registriert. Grob ging es beim Schulareal zu und her. So haben es Vandalen geschafft, die Aussenwand der Turnhalle Bleichenmatt mit einem Brand massiv zu beschädigen. Die Feuerwehr war im Einsatz. Der Sachschaden dürfte hoch sein.

Der Vorfall wurde vom Gemeindepräsidenten, Stefan Hug, auf dem digitalen Dorfplatz angeprangert. «Leider haben die Probleme auf dem Schulareal heute eine Dimension angenommen, die wir unmöglich tolerieren können. Es hat gebrannt! Damit schaden die Täter, die wir kennen, allen, die das Areal friedlich nutzen wollen. Schade!!» Es folgt ein Aufruf mitzuhelfen, die Situation zu verbessern. «Wir lassen uns unsere Plätze nicht von ein paar wenigen Hirnlo* wegnehmen!»

Bücherschrank erneut beschädigt

Vandalismus wird auf dem digitalen Dorfplatz auch von andernorts in Biberist gemeldet. Vandalen haben am Karfreitag oder in der Nacht auf Karsamstag zum dritten Mal innerhalb eines Monats den Bücherschrank vis-à-vis vom Coop beschädigt. Zudem vermeldet dort Verwaltungsleiterin Lyla Khan, dass ebenfalls in diesen Tagen die Fenster bei den WC-Anlagen beim Friedhof mutmasslich eingeschlagen wurden. Die Gemeindeverwaltung habe deswegen bei der Polizei bereits Anzeige erstattet.

Die Nachfrage bei der Polizei ergibt weitere gemeldete Vorfälle. Drei Meldungen betreffen Vorfälle in der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag und drei Meldungen Vorfälle in der folgenden Nacht. Dabei gingen meist Scheiben zu Bruch. Neben den Fenstern bei den WC-Anlagen beim Friedhof wurden zwei Heckscheiben von Fahrzeugen eingeschlagen. Ein Vorfall geschah in der Ortsmitte und ein Vorfall im Gebiet nahe der Schulanlagen.

Auch Wahlplakate wurden beschädigt. Betroffen sind die Plakate aller Parteien in der Nähe des Bücherschranks. Zudem wurde auch an der Solothurnerstrasse bei der Autobahnausfahrt ein Wahlplakat niedergerissen.