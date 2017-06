... die Gemeinderatswahlen und die Beamtenwahlen validiert und Vreni Zimmermann für eine weitere Amtsperiode als Gemeindeschreiberin gewählt;

... die Sitzverteilung in den Kommissionen belassen wie bisher, da sich an der Verteilung der Mandate im Gemeinderat nichts verändert hat. In der neu eingeführten Jugend- und Kulturkommission sollen die drei Parteien je drei Mitglieder stellen. In dieser Kommission gehe es nicht um politische Aufgaben, darum sollen Leute aufgestellt werden, die Freude an dieser Arbeit haben;

... erfreut zur Kenntnis genommen, dass Subingen ab Dezember bessere Busverbindungen erhält. Im Rahmen der Vernehmlassung zum Fahrplanentwurf 2018 bringt man aber erneut den Wunsch an, dass das Wasseramt auch in Richtung Nord-Süd, sprich von Deitingen nach Kriegstetten, erschlossen werden sollte. (rm)