Berufserkundungstage «Raus aus der Schulhaus-Bubble – rein in die Zukunft»: Wasserämter Schüler lernen Berufe direkt im Betrieb kennen Rund 120 Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums OZ13 in Subingen konnten während dreier Tage bis zu sechs verschiedene Berufsfelder direkt in den Betrieben kennen lernen. Die Berufserkundungstage sind eine Kooperation des Gewerbevereins Wasseramt Ost und der Oberstufe.

Besuch in der Garage der Busbetriebe Solothurn. zvg

Im Oberstufenzentrum Wasseramt Ost OZ13 verbringen die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen die meiste Zeit im Schulzimmer. Gleichzeitig sollten sie sich auf die Zukunft vorbereiten, sich um eine Lehrstelle kümmern. Dabei stellen sich den Jugendlichen viele Fragen.

Kofmel Mühle AG in Deitingen. zvg

Welche Berufe können in der Region erlernt werden? Was machen Restaurationsfachleute den ganzen Tag? Wie fühlt sich ein Arbeitstag draussen im Spätherbst an? In welcher Firma fühle ich mich wohl? Könnte der Beruf zu mir passen? Wie ist der Arbeitsweg? Welche schulischen Voraussetzungen brauche ich für diesen Beruf? Gibt es eine freie Lehrstelle in einem Jahr?

Während der Berufserkundungstage sollen diese Fragen beantwortet werden. Während dreier Tage können die Jugendlichen bis zu sechs verschiedene Berufsfelder direkt in den Betrieben kennen lernen.

Stampfli Reinigungen in Subingen. zvg

Das Oberstufenzentrum OZ13 und der Gewerbeverein Wasseramt Ost haben es sich zum Ziel gemacht, die Zukunft in der Region aufrechtzuerhalten. Seit vielen Jahren werden die Berufserkundungstage gemeinsam organisiert. Neu hat der Gewerbeverein zusätzlich eine Lehrlingsoffensive unter dem Titel «Nachwuchs im Fokus» lanciert.

An einem schulinternen Infoanlass erhalten die Jugendlichen ein Anmeldeblatt, auf dem sie die Berufe priorisieren müssen, die sie gerne kennen lernen möchten. Danach folgt die Zuteilung zu den passenden Betrieben. Das Verfahren wurde mit den Jahren optimiert. Die Organisatoren können heute mit Stolz vermelden, dass der grösste Teil der Jugendlichen sich auch tatsächlich ihre favorisierten Berufe ansehen können.

Auf einer Baustelle der Strabag. zvg

In diesem Jahr fanden bereits die 12. Berufserkundungstage statt. Die Schülerinnen und Schüler konnten von einem grossen Angebot profitieren. Es waren 52 Betriebe bereit, mitzumachen und boten 63 verschiedene Berufsfelder an.

Grosse Gruppen werden von Lehrpersonen begleitet, die Betriebe im Wasseramt erkunden die Jugendlichen selbstständig. Das Fördern der Selbstständigkeit ist sowohl der Schule als auch dem Gewerbeverein ein Anliegen und somit ein Hauptziel.

Informatikausbildung in Solothurn. zvg

Oftmals ist es der erste Kontakt in die Berufswelt und die erste Hemmschwelle wird überwunden. Aber auch die Betriebe profitieren von den Berufserkundungstagen. So konnten sie schon vielen Jugendlichen ein Jahr später einen Lehrvertrag anbieten.

Damit das Fortbestehen dieses einmaligen Projekts trotz stetig steigender Schülerzahlen gesichert werden kann, sind das Oberstufenzentrum OZ13 sowie der Gewerbeverein Wasseramt Ost immer auf der Suche nach neuen Firmen. Interessierte können sich jederzeit unverbindlich via berufserkundungstage@owo.ch melden.