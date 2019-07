Still feiern dieses Jahr die Späti Holzbau AG sowie die Späti Innenausbau AG in Bellach ihr 90-Jahre-Jubiläum. Dabei ist es in Zeiten der Globalisierung und des Firmensterbens nicht selbstverständlich, dass sich ein Handwerkerunternehmen so lange halten kann – und vor allem: Seit der ersten Stunde in den Händen derselben Familie. Inzwischen ist bereits die dritte Generation am Drücker.

1929 gründete Johann Späti die Mech. Zimmerei + Schreinerei H. Späti, Bellach. Hinzu kam in den 50er-Jahren eine Sägerei, welche bis Anfang 90er-Jahre noch in Betrieb war. Ende der 60er-Jahre übernahm die zweite Generation – Hans, Adolf und Franz Späti – das Steuer. Aber Gründer Johann Späti war noch bis zu seinem 92. Lebensjahr fast täglich im Betrieb anzutreffen. «Die Übergabe an die nächste Generation war immer mit einer langen Übergangsphase verbunden. Das heisst: Die alte Garde war noch mit im Betrieb, überliess das Steuer aber immer mehr den Jungen», weiss Beat Späti zu berichten. So übergab dann die 2. Generation auch ca. im Alter von 55 Jahren die Geschicke an die dritte und aktuelle Generation.