Die Firma Borer Werbung GmbH in Bellach hat Grund zum Feiern. Das Unternehmen ist heuer 30-jährig. Und dank der Partnerschaft mit der Fischer Schriften AG in Egerkingen habe die Kundschaft nicht nur die Wahl zwischen zwei professionellen Ansprechpartnern im Beschriftungs-Bereich. Auch die Nachfolgeregelung sei optimal aufgegleist, schreibt Helmut Borer in einer Mitteilung. «Für meine Kundschaft und mich ist das eine Win-win-Situation», erklärt der 61-jährige Borer, der sein Pensum schrittweise verringern möchte.

Bis auf weiteres aber bleibt Helmut Borer, der mit seiner Firma am 1. August das 30-jährige Bestehen feierte, der Ansprechpartner in Bellach für beleuchtete und unbeleuchtete Beschriftungen aller Art. Sein Traditionsunternehmen liefert und montiert vom kleinen Türschild über Fahrzeugwerbung, Gerüstplanen bis hin zur grossen Leuchtreklame alles aus einer Hand.

Seine Kundschaft kann ab sofort alle Dienstleistungen auch bei der Partnerfirma Fischer Schriften AG in Egerkingen beziehen. Bei dieser handelt es sich um ein 1996 gegründetes Unternehmen, welches aktuell 20 Mitarbeitende beschäftigt. Deren Gründer und Geschäftsführer, Mike Fischer (45), vertritt die gleiche Philosophie wie Helmut Borer. «Beide Firmen bleiben vorerst eigenständig, aber wir arbeiten aus einem Guss zusammen», erklärt Fischer. (mgt/uby)