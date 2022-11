Bellach Hegering Leberberg: Nach drei Jahren Pause erstmals wieder eine Hubertusmesse Die Besucherinnen und Besucher in der voll besetzten römisch-katholischen Kirche von Bellach erlebten am Sonntag eine wunderschöne und besinnliche Hubertusmesse. Gestaltet wurde sie vom Hegering Leberberg mit den Diana Jagdhornisten aus Burgdorf, dem Jagdhornbläsercorps Wandfluh aus Bettlach und Organistin Annette Leimer.

Pfarrer Roger Brunner bei der Segnung zum Schluss des Gottesdienstes. Bild: Peter Brotschi

Nach dem durch Corona bedingten dreijährigen Unterbruch lud der Hegering Leberberg zur traditionellen Feier zu Ehren des Heiligen Hubertus ein. Der Gedenktag des Schutzpatrons der Jägerinnen und Jäger wird am 3. November begangen.

Bei dem von Roger Brunner, Pfarrer des Pastoralraums Mittlerer Leberberg, einfühlsam und auch mit einer Brise Humor zelebriertem Gottesdienst stand das Hirschgeweih mit dem Kreuz im Zentrum, darunter die Namen der im letzten Jahr verstorbenen Weidmänner Walter Schluep, Heinz Mutti und Ueli Marti.

Die Legende besagt, dass der aus einer adligen Familie stammende heilige Hubertus nach dem frühen Tod seiner Frau ein zügelloses Leben als Jäger in den Ardennen führte und dass er an einem Karfreitag durch die Erscheinung eines Kruzifixes im Geweih des gejagten Hirsches bekehrt wurde. Er liess sich taufen und wurde apostolisch tätig. Später wurde er Bischof von Maastricht und Lüttich. Er starb am 30. Mai 727. Seine Reliquien wurden am 3. November 743 erhoben.

Das Jagdhornbläsercorps Wandfluh Bettlach verschönerte die Hubertusfeier vor und nach dem Gottesdienst. Bild: Peter Brotschi

Die Diana Jagdhornisten spielten Melodien aus der «Grand Messe de St.Hubert» von Herbert Baumann. Nach den letzten Klängen ernteten das Korps und die Organistin stehenden Applaus. Nach dem Gottesdienst wurde die von Anton Pürro, seiner Familie und Jagdkollegen gestaltete jagdliche Dekoration der Kirche mit den Tierpräparaten zu einem beliebten Fotosujet.

Auf dem Vorplatz der Kirche konnte man die feierliche Hubertusmesse bei einem Apéro des Hegerings Leberberg und den Stücken des Jagdhornbläsercorps Wandfluh nach- und ausklingen lassen.