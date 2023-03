Bellach Der Gemeinderat favorisiert für die Neugestaltung im Dorfzentrum nun doch die Kreisellösung Die Vorschläge aus der Bellacher Bevölkerung wurden intensiv diskutiert, aber mehrheitlich aus fachspezifischen Gründen abgelehnt.

Noch im letzten Dezember 2022 wurde in der Gemeindeversammlung gefordert, dass die Bevölkerung in die Neugestaltung des Dorfzentrums bei der Gemeindeverwaltung mitentscheiden kann. Daraufhin organisierte die Arbeitsgruppe Energie und Mobilität einen Informationsabend. Ziel sei es gewesen, über die Planung zur Umgestaltung des Dorfzentrums detailliert zu informieren. «Es zirkulierten doch recht viele, zum Teil falsche Informationen», so Gemeindeverwalter Dieter Schneider.

Zirka 120 Personen haben den Informationsanlass besucht und diverse Planänderungen vorgeschlagen. Insbesondere die Parkplatzsituation habe zu reden gegeben. Geplant ist, die Parkplätze vor der Gemeindeverwaltung aufzuheben. Zusätzliche werden westlich des Gemeindehauses platziert, wo aktuell nur längs parkiert werden kann. Zudem sollen hinter dem Gemeindehaus die Parkplätze freigegeben werden, die heute hauptsächlich von Verwaltungsangestellten genutzt werden, sodass künftig der zu erwartende Publikumsverkehr der neuen Gemeinschaftspraxis kein Problem sein soll.

Diese Parkplätze vor dem Schulhaus sollen aufgehoben werden, damit die Gemeinde einen Begegnungsplatz erhält. Bild: Urs Byland

Parkplatzsituation muss nochmals angeschaut werden

Auch die geplante Parkplatzsituation bei der Schule wurde kritisiert. Die Parkplätze direkt vor der Schule sollen aufgehoben werden und Ersatz vor dem Modulschulhaus geschaffen werden. «Ziel der Planung ist es, dass der Schulhausplatz für die Schülerinnen und Schüler frei wird, dass aber auch die Bevölkerung hier einen Begegnungsplatz bekommt. Das ist uns wichtig», erklärt Gemeindepräsidentin Lea Schluep. Kritisiert worden ist insbesondere, dass die Autolenkenden bei den Ersatzparkplätzen rückwärts über das Trottoir rausfahren müssen.

Der Bellacher Gemeinderat hat nun die Vorschläge aus der Bevölkerung intensiv diskutiert und mehrheitlich aus fachspezifischen Gründen abgelehnt. Teils, weil zu viel Land von der Dorfmatte hätte in Anspruch genommen werden müssen. Andererseits setzt der Gemeinderat auf die bereits frühere beschlossene Variante mit dem Kreisel als Buswendeschlaufe. «Ohne diese Möglichkeit zu wenden, könnte der Bus nicht das Dorfzentrum im Viertelstundentakt bedienen, was ein Rückschritt wäre», so die Gemeindepräsidentin.

Die Arbeitsgruppe Energie und Mobilität erhielt den Auftrag, die Parkplatzsituation vor dem Modulschulhaus nochmals unter die Lupe zu nehmen. Das Projekt und der Kostenvoranschlag werden voraussichtlich anlässlich der Gemeindeversammlung vom 20. Juni traktandiert, für eine allfällige Urnenabstimmung, was ein vielseitig geäusserter Wunsch sei, ist der 22. Oktober vorgesehen. Dazu braucht es an der Gemeindeversammlung die Zustimmung von mindestens einem Drittel der Anwesenden.