Bauprojekt Spatenstich für den Vereinspavillon in Subingen: Nach dem Neustart im Jahr 2020 ging es schnell Nach einigen Umwegen wurde nun mit dem Bau für den Vereinspavillon gestartet. Mit den Neubau wird Raum für die Vereine, aber auch den Fussballklub geschaffen.

Spatenstich Vereinspavillon Subingen. Von links: Urs Ledermann, Peter Glutz, Stephanie Béguelin, Roger Blanc, Daniel Schreier, Michael Vogt, Urs Niklaus und Hans Ruedi Ingold (aussen rechts). José R. Martinez

Wie wichtig der Vereinspavillon für Subingen ist, zeigte die Anzahl der Teilnehmenden am Spatenstich. Im Dorf hat es über 30 Vereine mit über 1500 aktiven Vereinsmitgliedern. So erstaunt es nicht, dass praktisch der gesamte Gemeinderat anwesend war. Stephanie Béguelin (Gemeinderätin Ressort Bau) startete den Reigen der Rednerinnen und Redner.

Stephanie Béguelin erinnerte an die Gemeindeversammlung im Juni 2018. Dort wurde der Kredit für die Dreifachturnhalle und den Vereinspavillon gesprochen. Die Turnhalle ist in der Zwischenzeit in Betrieb. Die Arbeiten rund um den Vereinspavillon stockten aber. Im November 2020 entschied sich der Gemeinderat deshalb zu einem Marschhalt und einem Neuanfang. Danach ging es schnell und im August 2021 lag die Baubewilligung vor. Béguelin:

«Heute stehen wir nun hier und können mit dem lange ersehnten Baubeginn starten.»

Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold bedankte sich bei all denen, die das Projekt letztlich zum Rollen brachten und gratulierte zur Umsetzung.

«Der Bau ist zurückhaltend gestaltet und konkurrenziert die Mehrzweckhalle nicht.»

Er hoffe zudem auf eine reibungslose und unfallfreie Bauzeit.

Baukommissionspräsident Peter Glutz bedankte sich für das Vertrauen der Gemeinde in die Arbeit der Baukommission und sicherte ebenso wie Architekt Roger Blanc zu, alles zu unternehmen, damit das Kostendach von 1,8 Millionen Franken eingehalten werden kann. Sorge macht den beiden allerdings die anhaltende Preissteigerung bei den Baumaterialien, die in den letzten Monaten überall zu spüren ist.

Stephanie Béguelin durfte daraufhin die erste Baggerschaufel für den Aushub führen.

Der Pavillon wird als Massivbau erstellt, rund 40 Meter lang und 15 Meter breit. Das Dach wird extensiv begrünt. Innen werden neue Garderoben und Duschen die dem Fussballclub, aber auch anderen Vereinen dienen sollen, eingebaut. Dazu kommen ein ein Raum und ein Sitzungszimmer für die Vereine. Der Pavillon wird nördlich der Mehrzweckhalle platziert.