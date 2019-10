Die bunten Kürbisse auf dem Hof Weyeneth in Lüterkofen leuchten schon von weitem und trotzen mit ihren Farben dem grauen Herbstnachmittag. Kürbisse, soweit das Auge reicht, sind an den Ständen vor dem Hof präsentiert; ihre schrillen Farben und merkwürdigen Formen passen zu ihren komischen Namen: Triambel, Rote Warze, Omahs, Napolitaner, Marina di Chiaggia. Rosmarie Weyeneth, die den Biobauernhof und das Kürbisparadies mit ihrem Mann betreibt, greift sich einen grossen, grau-blauen Kürbis. «Das hier ist ein türkischer Kürbis. Wir haben ihn dieses Jahr neu und er ist sehr gefragt», berichtet sie. Weyeneth kennt jeden Kürbis und dessen Eigenschaften und berät die Kunden mit einer richtigen Leidenschaft. Ihr Mann, Urs Weyeneth, teilt ebenso leidenschaftlich mit: «Wir bauen hundertfünfzig verschiedene Kürbisarten an!» Der Anbau sei die intensivste, aufwendigste Arbeit im ganzen Hofbetrieb, gibt er zu. «Hunderte Stunden arbeite ich jährlich an den Kürbissen, sie sind eine sehr aufwendige Pflanze.»

Der erste angebaute Kürbis war ein Missgeschick

Der Kürbisanbau habe eigentlich mit einem Missgeschick begonnen, erzählt Weyeneth. «Vor 27 Jahren wurde ein Feld mit dem falschen Herbizid bespritzt, also haben wir ein Blumenfeld daraus gemacht, auf dem man selber Blumen pflücken durfte. Ich habe drei Kürbisse angepflanzt, im Jahr darauf drängte mich Rosmarie dazu, mehr Kürbisse anzupflanzen.» Als er an einem Sonntagnachmittag dann mit seinen Kindern ein Maislabyrinth besuchte, sei er dazu inspiriert worden, selber ein Labyrinth zu bauen. «Labyrinthe haben mich schon als Bub immer fasziniert!» Dies merkt man auch an seiner Arbeit: Neben dem ursprünglichen Kürbislabyrinth gibt es heute auch ein Stein- und ein Rasenlabyrinth und einen Heckenirrgarten. Alle hat er selbst entworfen und angelegt.

In den letzten zwanzig Jahren ist der «Kürbishof» immer beliebter geworden, mittlerweile ist er weit über die Region hinaus bekannt. «Die Leute treffen sich hier wirklich, machen hier ab und verbringen einen Nachmittag zusammen», berichten die Weyeneths. An einem guten Sonntag kämen sicher zweihundert Besucher. Zu den Stammgästen gehören auch einige amerikanische Familien, die in der ganzen Schweiz verteilt leben und sich jährlich auf dem Hof treffen, um sich auszutauschen. Ein Vater staunt beim Eingang zu den Labyrinthen: «Ich war früher schon mal hier, aber seitdem ist es ganz anders geworden!»

Schatztruhe für die Kinder im Keller