Daniel Burkhalter (Geschäftsführer Alterssitz Buechibärg) und Franz Müller (Präsident Zweckverband Alterssitz Buechibärg) stellten an der VGGB die Pläne für eine weitere Dependance in der Hofschmitte in Messen vor. Dort sind bereits heute fünf Senioren untergebracht, die man während des Umbaus in Lüterswil umplatzieren musste. Die Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten nahmen leicht düpiert zur Kenntnis, dass eigentlich schon alles entschieden ist und die Trägergemeinden nichts mehr zu sagen haben.

Selbst Messens Gemeindepräsident Bernhard Jöhr wurde überrascht. Er machte denn auch darauf aufmerksam, dass der Umbau der Hofschmitte möglicherweise nicht ganz so einfach vor sich gehen werde, wie man sich das vorstelle. «Wir sind mitten in der Ortsplanung. Schade, dass bisher niemand das Gespräch mit der Gemeinde gesucht hat.»

Konkret soll die Hofschmitte in Messen von einem privaten Investor gekauft und anschliessend umgebaut werden. Rund 5 Mio. müsste dieser investieren. Danach würden die Räumlichkeiten für 25 Jahre an den Alterssitz vermietet. In Messen sollen 12 Langzeitbetten und drei bis fünf Altersappartements erstellt werden. Die Lage der Hofschmitte mitten im Dorf sei perfekt, so Müller. Die 12 Langzeitbetten seien vom Kanton bewilligt worden.

Die Nachfrage nach kleinen familiären Institutionen sei gross. Der «Chronehof» in Schnottwil zeige auf, dass eine Dependance wirtschaftlich betrieben werden könne. Daniel Burkhalter ergänzte: In der «Hofschmitte» werde eine 24-Stunden-Betreuung angeboten. Schön wäre es, wen man ein öffentliches Café einrichten könnte.

Roger Siegenthaler (Lüterkofen-Ichertswil) hatte wenig Freude, dass ein dritter Standort weit weg von seiner Gemeinde errichtet werden soll. Er erklärte zudem, dass die Bucheggberger Gemeinden sicher auch gerne ein solches Gebäude kaufen und umbauen würden, wenn man danach 25 Jahre lang mit einem sicheren Mietzins rechnen könne. Die Gemeindepräsidenten waren sich einig, dass die Dependance als solches sicher eine gute Sache sei. Die Art und Weise aber, wie der Zweckverband über das Projekt informiert habe, sei doch eher befremdlich. (rm)