Blaue Punkte markieren Bäume, die später wiederverwendet werden. Sie werden bei 2,5 Metern abgesägt, bleiben aber vorderhand stehen. Kommt zum blauen Punkt noch ein «m» dazu heisst dies, dass der Baum in einer Höhe von 5 Metern stehen bleibt. Ein «l» bedeutet eine Länge von 9 Metern. Gelb markiert sind kleine Bäume und Sträucher, die ebenfalls abgesägt, aber erst später samt Wurzelwerk ausgegraben und wiederverwendet werden.

Förster Mischa Ehrenbolger lacht nur, wenn er auf die vielen Markierungen angesprochen wird. «Normalerweise ist es nicht so kompliziert im Wald», meint er. Ehrenbolger+Suter (maschinelle Holzernte, Fulenbach) ist verantwortlich für die Holzhauerei- und Rodungsarbeiten in Biberist und Derendingen. Bis zum 22. Dezember müssen die Arbeiten beendet sein, so schreibt es der Vertrag vor, den die Firma mit den kantonalen Behörden abgeschlossen hat.