Die Biberburg bei Ichertswil ist weniger eine Burg und mehr ein Erdbau, denn der Biber hat diese unter dem Feldweg neben dem Bach gegraben. «Da fahre ich manchmal drüber», sagt Roger Siegenthaler und merkt, dass dies auch mal böse enden könnte, wenn der Weg einbricht. Der Gemeindepräsident von Lüterkofen-Ichertswil ist einer der Player in Sachen Biber. Falls ein Schaden entsteht, oder etwas unterhalten werden muss, dann kommt schnell mal die Gemeindekasse zum Einsatz und sei es via den Gemeindearbeiter.

«Biber: Achtung Einsturzgefahr»

So wahrscheinlich auch beim Bibernbach, denn das gestaute Wasser schädigt das Uferbord. Hartnäckig fragt Siegenthaler deshalb nach, wer im Schadenfall zahlen muss. Am 14. März 2017 wurde die Standesinitiative aus dem Kanton Thurgau zur Änderung des Jagdgesetzes betreffend der Entschädigung von Infrastrukturschäden, welche durch Biber verursacht werden, durch den Ständerat angenommen.

Diese Gesetzesänderung ist noch in Ausarbeitung und somit noch nicht in Kraft gesetzt. Somit muss weiterhin der Infrastrukturbesitzer für die Schäden aufkommen. Damit die Gemeinde nicht allfällige Schadensersatzansprüche bei einem Unfall auf dem unterhöhlten Feldweg berappen muss, soll sie eine Tafel aufstellen mit dem Hinweis «Biber: Achtung Einsturzgefahr».

(Noch) Kein Handlungsbedarf

Die Maisstängel hat der Biber vom nahen Feld geklaut. Das Gehölz am Bibernbach wird vorwiegend im Winter gefällt, denn bis anhin fand der Biber genug Baumaterial in den Feldern. Nun ist die Gemeinde gefordert, wenn sie Bäume schützen will.

Manch ein Landwirt lässt sich den Diebstahl vom Biber nicht gefallen. Der Landwirt in diesem Fall lässt sich deswegen aber nicht stressen. Dennoch sagt er klipp und klar: «Ich will den Biber hier auf meinem Land nicht.» Das gehe ihm gegen den Strich, dieses Gesetz habe er nicht unterschrieben. Das Land sei Privatbesitz und wie würde er, van der Veer reagieren, wenn in seinem Garten sich plötzlich ein Eindringling breitmache.