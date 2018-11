Im Gespräch mit Jörg Slaschek erfährt man viel über die Welt der Gastronomie, über das Kochen mit regionalen Produkten oder über seine Vorstellungen von Kochen. Man erfährt aber auch, dass Slaschek ein Franz Josef Strauss-Freund ist. Nicht wegen den politischen Ideen des ehemaligen CSU-Chefs und bayerischen Ministerpräsidenten, aber: «Als ich in München als 20-Jähriger meine Kochlehre absolvierte, war er Stammgast in meiner Ausbildungsstätte. Er kam sicher zweimal in der Woche, und ich habe dort viel für ihn gekocht. Damals war Politik für mich unwichtig. Ich war einfach stolz, weil ich für den Franz Josef kochte.» (uby)