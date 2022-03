Bauarbeiten Die Hauptstrasse in Lüterswil wird saniert – gleichzeitig bekommt der Langsamverkehr mehr Platz Von Biezwil her geht es aufwärts nach Lüterswil. Für Velofahrer ist das nicht immer ganz einfach. Darum soll mit der Sanierung der Hauptstrasse ein Radstreifen markiert werden. Zusätzlich wird auch der bestehende Gehweg verlängert.

Um die Steigung sicherer zu bewältigen soll auf der Hauptstrasse bergwärts ein Radstreifen markiert werden. Hanspeter Bärtschi

Die Hauptstrasse in Lüterswil soll im Bereich des Alterssitzes Buechibärg auf einer Länge von rund 340 Metern saniert werden. Die Kantonsstrasse, die von Schnottwil her nach Lohn-Ammannsegg und Biberist führt, weist im Sanierungsperimeter eine Breite von 6,8 bis 9 Meter auf. Sie steigt ab der Oberwilstrasse bis hin zum Fussgängerstreifen beim Alterssitz Buechibärg mit bis zu 9 Prozent an.

Der Sanierungsperimeter der Hauptsrasse von der Oberwilstrasse (im Bild links) bis hin zur Balmstrasse. Google

Aus dem technischen Bericht. AVT

Die Strasse ist beidseits von bebauten Grundstücken, auch mit Mauern und Hecken, eingefasst. Heute ist die Strasse teilweise mit einem Gehweg ausgestattet, teilweise müssen die Fussgänger auf der Strasse laufen. Auf der Strasse verkehren zwei Postautokurse. Rund sechs Meter unterhalb der Strasse verläuft der Mülibach, der in diesem Bereich eingedolt ist.

Gehweg wird verlängert

Mit der Sanierung soll die Sicherheit für die Fussgänger erhöht werden. Das wird mit der Verlängerung des Gehweges ab Bachtelenweg bis Oberwilstrasse erreicht. Die Situation ist dort heute sehr beengt. Deshalb soll nordseitig ein 1,5 Meter breiter Gehweg erstellt werden. Dies ist nur möglich durch die Verbreiterung der heute bestehenden Dammkrone. Diese wiederum erfolgt auf der Südseite, da nordseitig Bäume und Hecken vorhanden sind und die Böschung steiler ist.

Auch für die Radfahrer soll die Sicherheit verbessert werden. Wegen der Breite der Strasse kann aber nur im Abschnitt Mattenweg bis Fussgängerstreifen bergwärts ein Radstreifen mit einer Breite von 1,8 Meter markiert werden. Auf dem restlichen Strassenstück fahren die Radfahrer weiterhin auf der gleichen Fahrbahn wie der motorisierte Verkehr.

Leitungsanschlüsse gleichzeitig überprüfen

Das Sanierungsprojekt sieht zudem vor, dass die Strassenentwässerung entsprechend dem heute bestehenden System beibehalten wird. Die bestehende Sammelleitung wird ersetzt; die Einlaufschächte neu angeordnet und an die Sammelleitung angeschlossen. An der heutigen Sammelleitung sind zahlreiche Leitungsanschlüsse von Privatgrundstücken vorhanden. Die müssen überprüft und je nachdem gleichzeitig mit dem Strassenbauprojekt angepasst werden.

Gleichzeitig werden Strassenbelag und Randabschlüsse ersetzt. Die Umsetzung der geplanten Sanierungsarbeiten ist in drei Abschnitten mit jeweils zwei Längstappen vorgesehen. Der Verkehr wird einspurig und mit einer Lichtsignalanlage im jeweiligen Bauabschnitt geregelt.

Die Pläne für die Sanierung der Hauptstrasse, Abschnitt Oberwilstrasse bis Balmstrasse, liegen bis zum 29. März öffentlich auf. Dem kantonalen Erschliessungsplan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung zu.