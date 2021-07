Balm bei Messen Statt in Luzern nun halt zuhause geschossen Am Samstag reisten 45 gutgelaunte Schützen der Gesellschaften Balm, Brunnenthal und Ruppoldsried in den Stand Balm bei Messen.

Statt in Luzern wurde nun halt in Balm bei Messen geschossen. Adrian Schär

Die Schützen reisten am Samstag nach Balm bei Messen für das dezentrale Eidgenössische Schützenfest, das eigentlich schon letztes Jahr in Luzern stattgefunden hätte, zu schiessen. Die meisten reisten mit den Velos an oder – so wie die Brunnenthaler – zu Fuss.

Wer gerade nicht am Schiessstand war, der beschäftigte sich bei einem Jass. Adrian Schär

Trotz wechselnder Wetterverhältnisse wurde guter Schiesssport gezeigt. Zwischen den einzelnen Stichen durfte natürlich auch ein Jass nicht fehlen. Nach dem Wettkampf liess man den Tag mit fachkundigen Gesprächen ausklingen.