Balm bei Günsberg Mit dem Auto von der Strasse abgekommen: Der Lenker konnte nur noch tot aus dem Bachbett geborgen werden Ein Passant meldete der Polizei am Donnerstagmittag, dass in Balm bei Günsberg ein Auto von der Strasse abgekommen ist. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Lenker nur noch tot aus dem Bachbett der Siggern geborgen werden.

Am Donnerstag, 17. Februar, um zirka 12.10 Uhr, wurde via Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass auf der Alten Balmbergstrasse in Balm bei Günsberg ein Fahrzeug von der Strasse abgekommen war.

Umgehend wurden diverse Rettungskräfte aufgeboten. Als diese beim Unfallort eintrafen, konnte der Fahrzeuglenker im Rentenalter nur noch tot aus dem Bachbett der Siggern geborgen werden.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn haben umgehend Ermittlungen zu den Umständen und dem Hergang aufgenommen. Gemäss derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Selbstunfall auszugehen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Im Einsatz standen nebst mehreren Polizeipatrouillen, ein Ambulanzteam, Einsatzkräfte der Feuerwehren Günsberg und Solothurn, die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn sowie ein Abschleppunternehmen. (kps)